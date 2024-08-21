Праворульные автомобили запретят использовать для такси в Казахстане
Отправлено: 21.08.24 - 10:44
В Казахстане введут новые ограничения для водителей такси. На этот раз речь идет о владельцах праворульных автомобилей. Такие же ограничения коснутся праворульных авто, которые переоборудовали в леворульные. Читать новость
До 1 января следующего года Яндекс и InDriver проведут инвентаризацию, выявят праворульные машины и ограничат им доступ к работе такси. Такие же ограничения коснутся праворульных авто, которые переоборудовали в леворульные.
Так вот именно. Проблема то все равно не решена. Бьются они то не потому что правый руль, а потому что летают с бешеной скоростью, не соблюдают режим труда и отдыха. Отвлекаются на телефон. Ещё часто любят сажать на первое сиденье женщин и вести милые разговоры. Короче проблема то все равно осталась. Аварии не уменьшатся с ними.
Я до снижения штрафов ,перевел в евро и отправил друзьям в Германию, они мне написали:"Как вы там живёте?" Со снижением тоже прикол, подняли в 10 раз, через несколько лет снизили в 2 раза, радуйтесь ребята!
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