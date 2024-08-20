Отправлено: - 21:54

абике:

Этот процесс ведет к тому, что если нет денег на обслуживание общего имущества дома, то нужно передать обслуживание в распоряжение частного бизнеса, а именно в руки квалифицированных управляющих по договору обслуживания с каждым собственником квартир! Запретить управляющим обслуживать более одного ОСИ, в котором будут не более 7 домов с количеством от 16 до 60 квартир в каждом доме! Доход с каждого дома должен быть не ниже 100 000 тенге. Если не будет такого дохода, то их объединить в простые товарищества, куда будут входить от 10 до 20 домов, где будет один председатель и одних бухгалтер. Обслуживать простое товарищество, куда будут входить 10-20 домов по договору с председателем ПТ будут также управляющие. Председатель ПТ будет как и бухгалтер один на 1-20 домов. Дворники, сантехники будут работать по гражданско-правовому договору как услугодатели, а председатель будет услугополучатель. Все бы хорошо, но одно но, не хотят собственники квартир собирать деньги в размере 200-1000 тенге за квадратный метр для содержания общедомового имущества, в который еще входит и содержание лифта, все хотят на халяву, за чужой счет, хотя почти все в собственность получили советские квартиры по приватизации и обязаны содержать это имущество сами по законом страны! Акимов областей под страхом увольнения обязать в кратчайшие сроки собрать документы на все МЖД и обязать их зарегистрировать в Министерстве юстиции все общедомовое имущество, передав его в долевую собственность каждому собственнику под роспись в ЦОНах страны вместе с прилегающим земельным участком! Обратного хода теперь нет! Либо будут платить по 200 тенге и выше за 1 квадратный метр, либо дом развалится и все поедут в деревни! Для того, чтобы содержать председателя совета дома не пенсионера, бухгалтера не пенсионера и проводить обслуживание общего имущества дома нужны реальные деньги, не меньше 1 миллиона тенге в месяц, потому что не пенсионер председатель и бухгалтер должны будут получать хотя бы по 100 000-200 000 тенге в месяц. Как все знают, некоторые дома в месяц еле еле собирают 100 000 тенге, а тут еще дармоеды, живущие этих домах, не платят, более того многие дармоеды, не хотят участвовать в содержании общего имущества, находящегося в доме, где живут! Поэтому в одно ОСИ должно входить несколько домов, но председатель и бухгалтер должны быть одни и те же на все 7 домов. Тут только нужно запретить председателям Совета дома деньги, собранные в одном доме не расходовать на другие дома, вплоть до уголовного наказания! Почему так происходит хаос, а происходит это из-за отсутствия реального наказания! Если собственник не хочет содержать и своевременно и исправно вносить взносы, то нужно однозначно выставлять его квартиру на торги и продать тому,кто в состоянии будет вкладывать деньги на содержание общедомового имущества. Из-за таких горе-законодателей, жилой фонд в гос-ве разваливается, а управление многоквартирными жилыми домами превращается в ничто! Срочно необходимо внести изменения в Закон о жилищных отношениях и строго следить за его исполнением, поручив эту обязанность прокурорам, юстиции, акимам областей!

Цитата:Автор ,не могли бы вы свой лонгрид слегка отредактировать?