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Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт Рау с председателями ОСИ и ПКСК в Рудном жилищную реформу обсуждал
Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт Рау с председателями ОСИ и ПКСК в Рудном жилищную реформу обсуждал
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49926
Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт Рау с председателями ОСИ и ПКСК в Рудном жилищную реформу обсуждал
Отправлено: 20.08.24 - 21:11
Мажилисмен посетил с рабочим визитом Рудный. Самой насыщенной стала встреча с председателями ОСИ и ПКСК. Часовой разговор напоминал мем, в котором описана встреча неоправданных ожиданий с суровой реальностью.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40453
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 20.08.24 - 21:11
Ляля тополя..
Главное государство избавилось от застроек, впарив им это через стройкампании и банки и получив прибыль.
Теперь стравили народ друг с другом..
Главное государство избавилось от застроек, впарив им это через стройкампании и банки и получив прибыль.
Теперь стравили народ друг с другом..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1510
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 20.08.24 - 23:17
- Я пытался внедрить опыт Германии. Хотел, но у меня не получилось. В Германии каждый дом получает БИН по факту рождения, как только его ввели в эксплуатацию.
....какой ещё такой опыт Германии.В 2020 только 46% немцев владеют недвижимостью. Живут в своём жилище 42%. В среднем в Европе в аренде проживает 30% населения.
....какой ещё такой опыт Германии.В 2020 только 46% немцев владеют недвижимостью. Живут в своём жилище 42%. В среднем в Европе в аренде проживает 30% населения.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1400
Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт Рау с председателями ОСИ и ПКСК в Рудном жилищную реформу обсуждал
Отправлено: 20.08.24 - 23:46
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6418
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 21.08.24 - 06:22
Цитата://которым пообещал решить вопрос с досрочной пенсией.//
Молодец, по прежнему в своём стиле: - главное ПООБЕЩАТЬ.
Что может пообещать - человек которому уже на ВСЁ начихать и который по сути и ПРОВАЛИЛ реформу в ЖКХ - он сам уже на пенсии, у него есть небедный капитал, дети пристроены.
Непонятно - почему Токаев держит этих людей из старого Казахстана ?
Молодец, по прежнему в своём стиле: - главное ПООБЕЩАТЬ.
Что может пообещать - человек которому уже на ВСЁ начихать и который по сути и ПРОВАЛИЛ реформу в ЖКХ - он сам уже на пенсии, у него есть небедный капитал, дети пристроены.
Непонятно - почему Токаев держит этих людей из старого Казахстана ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7041
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 21.08.24 - 09:41
, вместо ПКСК должны появиться
На мой взгляд КСК является самым оптимальным вариантом в решении проблемы, у них есть бригада сантехников, бухгалтер и юрист. Как может председвтель оси или пт заменить собой всех этих работников, это же не реально. Мне кажется проблема стала еще проблемней,а страдают простые жители. Открытие счета и превращение оси в малое предприятие это Клондайк для проверяющих, больше не вижу других объяснении
На мой взгляд КСК является самым оптимальным вариантом в решении проблемы, у них есть бригада сантехников, бухгалтер и юрист. Как может председвтель оси или пт заменить собой всех этих работников, это же не реально. Мне кажется проблема стала еще проблемней,а страдают простые жители. Открытие счета и превращение оси в малое предприятие это Клондайк для проверяющих, больше не вижу других объяснении
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 320
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 21.08.24 - 21:48
Этот процесс ведет к тому, что если нет денег на обслуживание общего имущества дома, то нужно передать обслуживание в распоряжение частного бизнеса, а именно в руки квалифицированных управляющих по договору обслуживания с каждым собственником квартир! Запретить управляющим обслуживать более одного ОСИ, в котором будут не более 7 домов с количеством от 16 до 60 квартир в каждом доме! Доход с каждого дома должен быть не ниже 100 000 тенге. Если не будет такого дохода, то их объединить в простые товарищества, куда будут входить от 10 до 20 домов, где будет один председатель и одних бухгалтер. Обслуживать простое товарищество, куда будут входить 10-20 домов по договору с председателем ПТ будут также управляющие. Председатель ПТ будет как и бухгалтер один на 1-20 домов. Дворники, сантехники будут работать по гражданско-правовому договору как услугодатели, а председатель будет услугополучатель. Все бы хорошо, но одно но, не хотят собственники квартир собирать деньги в размере 200-1000 тенге за квадратный метр для содержания общедомового имущества, в который еще входит и содержание лифта, все хотят на халяву, за чужой счет, хотя почти все в собственность получили советские квартиры по приватизации и обязаны содержать это имущество сами по законом страны! Акимов областей под страхом увольнения обязать в кратчайшие сроки собрать документы на все МЖД и обязать их зарегистрировать в Министерстве юстиции все общедомовое имущество, передав его в долевую собственность каждому собственнику под роспись в ЦОНах страны вместе с прилегающим земельным участком! Обратного хода теперь нет! Либо будут платить по 200 тенге и выше за 1 квадратный метр, либо дом развалится и все поедут в деревни! Для того, чтобы содержать председателя совета дома не пенсионера, бухгалтера не пенсионера и проводить обслуживание общего имущества дома нужны реальные деньги, не меньше 1 миллиона тенге в месяц, потому что не пенсионер председатель и бухгалтер должны будут получать хотя бы по 100 000-200 000 тенге в месяц. Как все знают, некоторые дома в месяц еле еле собирают 100 000 тенге, а тут еще дармоеды, живущие этих домах, не платят, более того многие дармоеды, не хотят участвовать в содержании общего имущества, находящегося в доме, где живут! Поэтому в одно ОСИ должно входить несколько домов, но председатель и бухгалтер должны быть одни и те же на все 7 домов. Тут только нужно запретить председателям Совета дома деньги, собранные в одном доме не расходовать на другие дома, вплоть до уголовного наказания! Почему так происходит хаос, а происходит это из-за отсутствия реального наказания! Если собственник не хочет содержать и своевременно и исправно вносить взносы, то нужно однозначно выставлять его квартиру на торги и продать тому,кто в состоянии будет вкладывать деньги на содержание общедомового имущества. Из-за таких горе-законодателей, жилой фонд в гос-ве разваливается, а управление многоквартирными жилыми домами превращается в ничто! Срочно необходимо внести изменения в Закон о жилищных отношениях и строго следить за его исполнением, поручив эту обязанность прокурорам, юстиции, акимам областей!
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 57
Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт Рау с председателями ОСИ и ПКСК в Рудном жилищную реформу обсуждал
Отправлено: 21.08.24 - 21:54
Цитата:
Автор ,не могли бы вы свой лонгрид слегка отредактировать?
абике:
Этот процесс ведет к тому, что если нет денег на обслуживание общего имущества дома, то нужно передать обслуживание в распоряжение частного бизнеса, а именно в руки квалифицированных управляющих по договору обслуживания с каждым собственником квартир! Запретить управляющим обслуживать более одного ОСИ, в котором будут не более 7 домов с количеством от 16 до 60 квартир в каждом доме! Доход с каждого дома должен быть не ниже 100 000 тенге. Если не будет такого дохода, то их объединить в простые товарищества, куда будут входить от 10 до 20 домов, где будет один председатель и одних бухгалтер. Обслуживать простое товарищество, куда будут входить 10-20 домов по договору с председателем ПТ будут также управляющие. Председатель ПТ будет как и бухгалтер один на 1-20 домов. Дворники, сантехники будут работать по гражданско-правовому договору как услугодатели, а председатель будет услугополучатель. Все бы хорошо, но одно но, не хотят собственники квартир собирать деньги в размере 200-1000 тенге за квадратный метр для содержания общедомового имущества, в который еще входит и содержание лифта, все хотят на халяву, за чужой счет, хотя почти все в собственность получили советские квартиры по приватизации и обязаны содержать это имущество сами по законом страны! Акимов областей под страхом увольнения обязать в кратчайшие сроки собрать документы на все МЖД и обязать их зарегистрировать в Министерстве юстиции все общедомовое имущество, передав его в долевую собственность каждому собственнику под роспись в ЦОНах страны вместе с прилегающим земельным участком! Обратного хода теперь нет! Либо будут платить по 200 тенге и выше за 1 квадратный метр, либо дом развалится и все поедут в деревни! Для того, чтобы содержать председателя совета дома не пенсионера, бухгалтера не пенсионера и проводить обслуживание общего имущества дома нужны реальные деньги, не меньше 1 миллиона тенге в месяц, потому что не пенсионер председатель и бухгалтер должны будут получать хотя бы по 100 000-200 000 тенге в месяц. Как все знают, некоторые дома в месяц еле еле собирают 100 000 тенге, а тут еще дармоеды, живущие этих домах, не платят, более того многие дармоеды, не хотят участвовать в содержании общего имущества, находящегося в доме, где живут! Поэтому в одно ОСИ должно входить несколько домов, но председатель и бухгалтер должны быть одни и те же на все 7 домов. Тут только нужно запретить председателям Совета дома деньги, собранные в одном доме не расходовать на другие дома, вплоть до уголовного наказания! Почему так происходит хаос, а происходит это из-за отсутствия реального наказания! Если собственник не хочет содержать и своевременно и исправно вносить взносы, то нужно однозначно выставлять его квартиру на торги и продать тому,кто в состоянии будет вкладывать деньги на содержание общедомового имущества. Из-за таких горе-законодателей, жилой фонд в гос-ве разваливается, а управление многоквартирными жилыми домами превращается в ничто! Срочно необходимо внести изменения в Закон о жилищных отношениях и строго следить за его исполнением, поручив эту обязанность прокурорам, юстиции, акимам областей!
Этот процесс ведет к тому, что если нет денег на обслуживание общего имущества дома, то нужно передать обслуживание в распоряжение частного бизнеса, а именно в руки квалифицированных управляющих по договору обслуживания с каждым собственником квартир! Запретить управляющим обслуживать более одного ОСИ, в котором будут не более 7 домов с количеством от 16 до 60 квартир в каждом доме! Доход с каждого дома должен быть не ниже 100 000 тенге. Если не будет такого дохода, то их объединить в простые товарищества, куда будут входить от 10 до 20 домов, где будет один председатель и одних бухгалтер. Обслуживать простое товарищество, куда будут входить 10-20 домов по договору с председателем ПТ будут также управляющие. Председатель ПТ будет как и бухгалтер один на 1-20 домов. Дворники, сантехники будут работать по гражданско-правовому договору как услугодатели, а председатель будет услугополучатель. Все бы хорошо, но одно но, не хотят собственники квартир собирать деньги в размере 200-1000 тенге за квадратный метр для содержания общедомового имущества, в который еще входит и содержание лифта, все хотят на халяву, за чужой счет, хотя почти все в собственность получили советские квартиры по приватизации и обязаны содержать это имущество сами по законом страны! Акимов областей под страхом увольнения обязать в кратчайшие сроки собрать документы на все МЖД и обязать их зарегистрировать в Министерстве юстиции все общедомовое имущество, передав его в долевую собственность каждому собственнику под роспись в ЦОНах страны вместе с прилегающим земельным участком! Обратного хода теперь нет! Либо будут платить по 200 тенге и выше за 1 квадратный метр, либо дом развалится и все поедут в деревни! Для того, чтобы содержать председателя совета дома не пенсионера, бухгалтера не пенсионера и проводить обслуживание общего имущества дома нужны реальные деньги, не меньше 1 миллиона тенге в месяц, потому что не пенсионер председатель и бухгалтер должны будут получать хотя бы по 100 000-200 000 тенге в месяц. Как все знают, некоторые дома в месяц еле еле собирают 100 000 тенге, а тут еще дармоеды, живущие этих домах, не платят, более того многие дармоеды, не хотят участвовать в содержании общего имущества, находящегося в доме, где живут! Поэтому в одно ОСИ должно входить несколько домов, но председатель и бухгалтер должны быть одни и те же на все 7 домов. Тут только нужно запретить председателям Совета дома деньги, собранные в одном доме не расходовать на другие дома, вплоть до уголовного наказания! Почему так происходит хаос, а происходит это из-за отсутствия реального наказания! Если собственник не хочет содержать и своевременно и исправно вносить взносы, то нужно однозначно выставлять его квартиру на торги и продать тому,кто в состоянии будет вкладывать деньги на содержание общедомового имущества. Из-за таких горе-законодателей, жилой фонд в гос-ве разваливается, а управление многоквартирными жилыми домами превращается в ничто! Срочно необходимо внести изменения в Закон о жилищных отношениях и строго следить за его исполнением, поручив эту обязанность прокурорам, юстиции, акимам областей!
Автор ,не могли бы вы свой лонгрид слегка отредактировать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1981
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 23.08.24 - 11:11
Цитата:
simkst:Что в ПКСК, что в ОСИ взносы на содержание общедомового имущества начисляются пропорционально площади квартир. Соответственно, эта пропорциональность должна соблюдаться при голосовании по общедомовым вопросам. Если я плачу в три раза больше, то и голос мой должен быть весомее в три раза. Грубо говоря, однокомнатная платит 1000,а трёхкомнатная 3000,но при принятии решений наши голоса равны. Несправедливо.
Все бы хорошо, но одно но, не хотят собственники квартир собирать деньги в размере 200-1000 тенге за квадратный метр
Все бы хорошо, но одно но, не хотят собственники квартир собирать деньги в размере 200-1000 тенге за квадратный метр
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