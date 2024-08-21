Эти старушки скоро на дороге торговать будут

Отправлено: - 11:10

Отклонения от темы я удалил. За обсуждение модерации. Жалобы на модераторов надо писать в мне л/с.

Первый пост, с которого все и началось, был удален по жалобе пользователя сегодня утром. За призыв к агрессии. Сарказм в данном случае, я думаю, неуместен.

Пост я удалил, но всю ветку не просмотрел. Мое упущение да.

Но в любом случае задавать вопросы администрации сайта нужно в другой ветке.