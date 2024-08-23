Re: Скандал с квотами для абитуриентов из паводковых районов...

Отправлено: - 09:49

Конечно дуристика





Получается дети из затопленных регионов заняли места тез кто набрал хорошие баллы на ент сам



Почему государство заменило одних другими?

Ну оплатите из бюджета универам гранты для детей из региона ЧС не трогая уже запланированные гранты для всех остальных

Но с условием что ребенок получивший грант из за ЧС учится один год бесплатно а на второй год сдает экзамен или ент чтобы получить полный грант на обучение.

За год же он успеет подготовится к ент которое не сдавал из за паводка? Вполне успеет а если не сдаст ну его уже проблемы кто виноват. Равные условия у всех были