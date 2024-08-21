На перекрестке улиц Майлина-Аль-Фараби бабушки нашли себе место, чтобы торговать овощами и фруктами, по всей видимости, со своих дач. Дело это, конечно, хорошее. Но в какой-то момент им стало не хватать места и всё чаще они выходят на пешеходную зону, перегораживая дорогу прохожим. Читать новость
Исторически, базарчик где бабушки торговали дачной прродукцией несколько десятилетий располагался там, где сейчас магазин Нур, который рапротив Радуги. Но, в нулевые годы базарчик убрали и на его месте воткнули Нур. Акимат активно возвращает в гсособственность участки дорог и тротуаров, которые непонятным образом распродали в нулевые годы. Вот пусть и разберутся, почему в своё время убрали базарчик и воткнули НУР.
В большинстве старушки выходят торговать от скуки,мало среди них кто действительно нуждается в этих копейках что они там выручают. Мои соседи вполне зажиточные люди, получают две пенсии (дед+бабка),комбинатовские и прочие выплаты никогда не заморачиваться чтоб съездить отдохнуть на курорт, накопляются, собирают и сами же жалуются, то сыну,то внуку,то ещё куда...
А вы действительно добрый земледелец? Благодаря вам, эти бабульки потеряют последнюю возможность получить копейку за огурцы-помидорки в добавок к своей "громадной" пенсии. Зато вы вон какое хорошее дело сделали!
Там ещё инвалид сидит, денежку собирает, его тоже? Ну а так то, мне честно говоря не мешает и да там раньше большой базарчик был и цены недорогие, правда никто сам не выращивал, Складская недалеко! А у бабушек цены космические, с любовью говорят вырастили, поэтому продают наверное с ненавистью,жалко "вынянченое", выпестованное в чужие руки отдавать!
На тротуар выходят те, кто действительно продает выращенное своим трудом! Потому что тётки-завсегдатаи забили самые лучшие места и сидят там круглый год. А цены на дачные продукты действительно такие, будто они целебные... Самые дешевые фрукты и овощи около Радуги.
А это как раз про них и говорят! Раньше там были дешёвые цены, когда большой базарчик был!А сейчас шагом марш на Складскую, магазин Апельсин в бывшем Кооператоре по Абая тоже рекламировался, что цены как на Складской, но постепенно тлетворное влияние Центра сказалось и там! Не так как в остальных центральных магазинах, но всё таки.
Это не дебилизм, а общественная позиция! По факту наши дачники вполне себе успешно отстояли свои права, потому и цены у них такие! Это очень успешный коммерческий проект,наши огурцы всегда на порядок выше в цене,нежели южные и их всегда берут, причитая при этом, бедненькие их все притесняют! А так вполне дачники там стоят, просто,на дачах работают родственники, а самые торговитые на прилавке. Вполне себе правильный маркетинговый ход. при этом никто не имеет степени MBA
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