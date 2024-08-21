Отправлено: - 09:46

abaika95:

дебилизм старческий

[Исправлено: saba, 23.08.2024 - 10:49]

Цитата:Это не дебилизм, а общественная позиция!По факту наши дачники вполне себе успешно отстояли свои права, потому и цены у них такие! Это очень успешный коммерческий проект,наши огурцы всегда на порядок выше в цене,нежели южные и их всегда берут, причитая при этом, бедненькие их все притесняют! А так вполне дачники там стоят, просто,на дачах работают родственники, а самые торговитые на прилавке. Вполне себе правильный маркетинговый ход. при этом никто не имеет степени MBA