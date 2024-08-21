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≡ Эти старушки скоро на дороге торговать будут
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49924
Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 21.08.24 - 15:12
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На перекрестке улиц Майлина-Аль-Фараби бабушки нашли себе место, чтобы торговать овощами и фруктами, по всей видимости, со своих дач. Дело это, конечно, хорошее. Но в какой-то момент им стало не хватать места и всё чаще они выходят на пешеходную зону, перегораживая дорогу прохожим.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1406
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 21.08.24 - 15:12
#1
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Овощной кордон поставили :-).
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3498
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 21.08.24 - 16:49
#2
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Исторически, базарчик где бабушки торговали дачной прродукцией несколько десятилетий располагался там, где сейчас магазин Нур, который рапротив Радуги. Но, в нулевые годы базарчик убрали и на его месте воткнули Нур. Акимат активно возвращает в гсособственность участки дорог и тротуаров, которые непонятным образом распродали в нулевые годы. Вот пусть и разберутся, почему в своё время убрали базарчик и воткнули НУР.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
606
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 21.08.24 - 16:56
#3
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Цитата:
они выходят на пешеходную зону, перегораживая дорогу прохожим. Источник:

Ну, я прохожий. Мне мешают? Нет. А на цветы так и вовсе смотреть приятно. Хоть какое-то яркое живое пятно в этом, покрытом вековой пылью районе.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7041
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 22.08.24 - 07:21
#4
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В большинстве старушки выходят торговать от скуки,мало среди них кто действительно нуждается в этих копейках что они там выручают. Мои соседи вполне зажиточные люди, получают две пенсии (дед+бабка),комбинатовские и прочие выплаты никогда не заморачиваться чтоб съездить отдохнуть на курорт, накопляются, собирают и сами же жалуются, то сыну,то внуку,то ещё куда...
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
942
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 22.08.24 - 12:25
#5
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А вы действительно добрый земледелец? Благодаря вам, эти бабульки потеряют последнюю возможность получить копейку за огурцы-помидорки в добавок к своей "громадной" пенсии. Зато вы вон какое хорошее дело сделали!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40452
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 22.08.24 - 17:56
#6
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Бабушек расстрелять!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5679
Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 22.08.24 - 19:56
#7
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Цитата:
111:
Бабушек расстрелять!

Там ещё инвалид сидит, денежку собирает, его тоже? Ну а так то, мне честно говоря не мешает и да там раньше большой базарчик был и цены недорогие, правда никто сам не выращивал, Складская недалеко! А у бабушек цены космические, с любовью говорят вырастили, поэтому продают наверное с ненавистью,жалко "вынянченое", выпестованное в чужие руки отдавать! ;-)

[Исправлено: saba, 22.08.2024 - 20:56]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4547
Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 22.08.24 - 23:40
#8
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На тротуар выходят те, кто действительно продает выращенное своим трудом! Потому что тётки-завсегдатаи забили самые лучшие места и сидят там круглый год.
А цены на дачные продукты действительно такие, будто они целебные...
Самые дешевые фрукты и овощи около Радуги.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5679
Эти старушки скоро на дороге торговать будут
Отправлено: 23.08.24 - 06:35
#9
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Цитата:
bgb:
Самые дешевые фрукты и овощи около Радуги.

А это как раз про них и говорят! Раньше там были дешёвые цены, когда большой базарчик был!А сейчас шагом марш на Складскую, магазин Апельсин в бывшем Кооператоре по Абая тоже рекламировался, что цены как на Складской, но постепенно тлетворное влияние Центра сказалось и там! Не так как в остальных центральных магазинах, но всё таки.
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