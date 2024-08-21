Отправлено: - 06:35

bgb:

Самые дешевые фрукты и овощи около Радуги.

Цитата:А это как раз про них и говорят! Раньше там были дешёвые цены, когда большой базарчик был!А сейчас шагом марш на Складскую, магазин Апельсин в бывшем Кооператоре по Абая тоже рекламировался, что цены как на Складской, но постепенно тлетворное влияние Центра сказалось и там! Не так как в остальных центральных магазинах, но всё таки.