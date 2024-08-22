НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49924
Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
Отправлено: 22.08.24 - 17:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С июля 2025 года общедомовые счетчики в многоквартирных домах должны находиться в собственности компаний-монополистов. Насколько больше придется с нового года платить за коммуналку казахстанцам в связи с данным нововведением?
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1979
Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
Отправлено: 22.08.24 - 17:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зато компании, занимающиеся обслуживанием приборов учета, уже сейчас бьют тревогу.

Источник:


Ну да, такой большой кусок жирного пирога уводят из под носа!
Цитата:
После вступления в силу новых норм закона, по словам Ирины, может начаться хаос.

Источник:


Поверьте моему слову всё будет хорошо. Барыги останутся без куска хлеба халявного, где было масса сговоров по цене. Ценники были у них космические. Цитата:
Распределение финансовых расходов, по данным Минэнерго, будет ложиться более справедливым и прозрачным способом, чем в нынешней ситуации, когда часть жителей многоквартирных домов отказываются вносить и оплачивать денежные средства на техническое обслуживание ОПУ.

Источник:


Всё верно, старшие по домам ходили с протянутой рукой по жильцам дома выпрашивая деньги на госпроверку теплосчётчика.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 22.08.2024 - 22:02]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 22.08.2024 - 22:03]
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
107
Re: Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
Отправлено: 22.08.24 - 23:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня день памяти Динмухамеда Ахмедовича Кунаева. При нём объём промышленного производства в Казахстане выросло в 8,9 раза, сельского хозяйства - в 6,2 раза, строительства - в 68 раз, было построено 43 новых города. Он оставил о себе добрую память. Настоящий Елбасы!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10906
Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
Отправлено: 23.08.24 - 00:26
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лесовик:
Сегодня день памяти Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.

-----Никому это сейчас не надо . И многие цифровые этого этого даже не понимают , к сожалению , лучше пиво .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS