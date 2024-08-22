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Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49924
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение показало убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году. Такая информация следует из финансовой отчетности предприятия за прошлый год.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40452
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 15:09
Цитата:
Не согласен в данном случае.
Санкции начались из за войны России с Украиной.
Это именно причина.
Санкции следствие.
И в комменте удаленном я пояснил, что так же потерял на этом деньги и часть работы.
Тимур Гафуров:
Отклонение от темы вижу я. Про ССГПО и санкции - да. Но про войну
Отклонение от темы вижу я. Про ССГПО и санкции - да. Но про войну
Не согласен в данном случае.
Санкции начались из за войны России с Украиной.
Это именно причина.
Санкции следствие.
И в комменте удаленном я пояснил, что так же потерял на этом деньги и часть работы.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2254
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 15:27
Цитата:
Вы правы. Но обсуждать военные действия и околовоенные события в этой ветке не нужно. Все это уводит в сторону от темы.
В статье идет речь о влиянии санкций на самое большое предприятие региона.
Все остальное - во Флуд.
111:
Санкции следствие.
Санкции следствие.
Вы правы. Но обсуждать военные действия и околовоенные события в этой ветке не нужно. Все это уводит в сторону от темы.
В статье идет речь о влиянии санкций на самое большое предприятие региона.
Все остальное - во Флуд.
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 15:53
Цитата:
---Марик , как бы это не было смешно , но тут на твоей стороне ! С цифрами просто беда у автора
111:
Это как, 55 тысяч или 55 миллионов?
Это как, 55 тысяч или 55 миллионов?
---Марик , как бы это не было смешно , но тут на твоей стороне ! С цифрами просто беда у автора
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2254
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 16:19
Цитата:
Не у автора, а в официальном документе, который он цитирует.
Гога:
С цифрами просто беда у автора
С цифрами просто беда у автора
Не у автора, а в официальном документе, который он цитирует.
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 16:28
Пишите проще --не ***55 000 тысяч долларов*** , 55 000 000 , или 55 млн., и не ***300 000 тысяч долларов*** , а 300 млн .
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 16:32
***прибыль 4034 тысячи долларов США*** ,***на общую сумму 300 000 тысяч долларов США (135 642 000 тысячи тенге).**,---***на общую сумму 12 538 тысяч долларов США (5 671 922 тысячи тенге)*** ---а вот теперь попробуйте не читать , а проговорить вслух на русском языке ----Ну и как ? Масло масляное ??
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 16:33
---Должна быть единая система единиц .А то , то граммы , то тонны .
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 16:35
Цитата:
---Скрин документа . Значит беда у авторов документа .
Тимур Гафуров:
а в официальном документе
а в официальном документе
---Скрин документа . Значит беда у авторов документа .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40452
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 17:51
Квартиру хотел двушки продать, если до санкций это было 9.5-10 млн тенге, то после сразу просело на 30-40 процентов.
Стало 6.5-7.5 млн.
Рудный сильно зависит от ГОКа.
Думал закроют его, нет, выдержал удар, у хозяев то хорошо, миллиарды тысяч миллиардов есть, не остановили..
Стало 6.5-7.5 млн.
Рудный сильно зависит от ГОКа.
Думал закроют его, нет, выдержал удар, у хозяев то хорошо, миллиарды тысяч миллиардов есть, не остановили..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1510
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 23:30
.....как мы все знаем у нас многовекторная политика,вектор все видим качнулся в минусиоидную,а так пышно отметили день метталурга,интервью недавно вышло главного руководителя предприятия он словом необмолвился что дела плохи.Цитата:
....палата номер шесть...
ПолиграфЪ Боярышников:
А потому что сырьё для металлургии в Роисе очень низкого качества! Вот и изнашивают протекторы на дырявых кроссовках.. Азербайджан отказал в поставках вооружения путину
А потому что сырьё для металлургии в Роисе очень низкого качества! Вот и изнашивают протекторы на дырявых кроссовках.. Азербайджан отказал в поставках вооружения путину
....палата номер шесть...
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