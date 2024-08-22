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≡ Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49924
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
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Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение показало убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году. Такая информация следует из финансовой отчетности предприятия за прошлый год.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40452
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 15:09
#15
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Отклонение от темы вижу я. Про ССГПО и санкции - да. Но про войну

Не согласен в данном случае.
Санкции начались из за войны России с Украиной.
Это именно причина.
Санкции следствие.
И в комменте удаленном я пояснил, что так же потерял на этом деньги и часть работы.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2254
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 15:27
#16
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Цитата:
111:
Санкции следствие.

Вы правы. Но обсуждать военные действия и околовоенные события в этой ветке не нужно. Все это уводит в сторону от темы.
В статье идет речь о влиянии санкций на самое большое предприятие региона.
Все остальное - во Флуд.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10906
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 15:53
#17
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Цитата:
111:
Это как, 55 тысяч или 55 миллионов?

---Марик , как бы это не было смешно , но тут на твоей стороне ! :lol: С цифрами просто беда у автора
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2254
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 16:19
#18
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Цитата:
Гога:
С цифрами просто беда у автора

Не у автора, а в официальном документе, который он цитирует.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10906
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 16:28
#19
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Пишите проще --не ***55 000 тысяч долларов*** , 55 000 000 , или 55 млн., и не ***300 000 тысяч долларов*** , а 300 млн .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10906
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 16:32
#20
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***прибыль 4034 тысячи долларов США*** ,***на общую сумму 300 000 тысяч долларов США (135 642 000 тысячи тенге).**,---***на общую сумму 12 538 тысяч долларов США (5 671 922 тысячи тенге)*** ---а вот теперь попробуйте не читать , а проговорить вслух на русском языке ;-) :lol: :-x ----Ну и как ? Масло масляное ?? :lol: ;-) :-(
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10906
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 16:33
#21
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---Должна быть единая система единиц .А то , то граммы , то тонны .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10906
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 16:35
#22
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Цитата:
Тимур Гафуров:
а в официальном документе

---Скрин документа . Значит беда у авторов документа .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40452
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 17:51
#23
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Квартиру хотел двушки продать, если до санкций это было 9.5-10 млн тенге, то после сразу просело на 30-40 процентов.
Стало 6.5-7.5 млн.
Рудный сильно зависит от ГОКа.
Думал закроют его, нет, выдержал удар, у хозяев то хорошо, миллиарды тысяч миллиардов есть, не остановили..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1510
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 23:30
#24
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.....как мы все знаем у нас многовекторная политика,вектор все видим качнулся в минусиоидную,а так пышно отметили день метталурга,интервью недавно вышло главного руководителя предприятия он словом необмолвился что дела плохи.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А потому что сырьё для металлургии в Роисе очень низкого качества! Вот и изнашивают протекторы на дырявых кроссовках.. Азербайджан отказал в поставках вооружения путину

....палата номер шесть... :lol: :lol: :lol:
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