Отправлено: - 21:33

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какой идиот разрешил ребенку сесть туда, это первое, а второе, если этот идиот видит, с какой скоростью несется другой идиот, то почему не соизволил пересадить ребенка внутрь салона?

Цитата:Писатель не читатель!Ребёнок - Демьян, а //Денис (имя изменено по просьбе родственников) сидел на переднем сидении минивэна.//