НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 725 из 725«1...723724725
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5673
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 14:46
#10861
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
а он им нефть газ продаёт.

Так жить, то надо, воевать тоже на что то надо, правда цена на газ упала в связи с затоваркой европейских газохранилищ и благоприятным прогнозом на погоду зимой, да и нефть Китай намного меньше стал брать по экономическим причинам.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 14:48
#10862
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин три раза целует Коран


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5780
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 14:52
#10863
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Это для нас нищих 50 лярдов много. А там только 1 пэтриот стоит один лярд. А их нужно на каждый город по 5 штук.


Более 100 получается, так не дают далнобойные, те же АТАКМС, мало дают F-16, кроме того не разрешают бить по территории РФ иностранным оружием, это гуманизм.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 14:55
#10864
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикол

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 14:57
#10865
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех, после того, как Бог освятил пожар, пожар
разгорелся еще сильнее


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5780
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 15:01
#10866
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Закрыл бы уже торговлю и с америкой и европой, а то война идёт а он им нефть газ продаёт. Непонятно. Ждём развязку. Думаю что то должно скоро произойти.


Дадут что надо, тогда такая развязка будет, мало не покажется, попугаю как Макс. Вентиль никто не будет перекрывать, санкций работают, газпром в убытках,ранее обсуждали. Наоборот всякие схемы, многоходовочки прорабатывают, хотят через Азербайджан поставлять свой газ, под видом ихнего и. т. д.

Саба правильно отметил, нужны деньги. Я, тоже выше отметил необходимы ресурсы, в том числе нефтегазовые деньги, на схемы, комплектующие и. т. д.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15240
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 15:02
#10867
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Путин побежал в мусульманский мир.
Россия всегда дружила с мусульманским миром. Она единственная страна на земле где реально многонациональной народ. А также с арабским миром дружит. А вот с ангосаксами не когда и не дружила, те всегда хотели её уничтожить.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 15:02
#10868
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зеленский в очках пытается на карте разглядеть армию России в Курске..


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 15:03
#10869
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
вот с ангосаксами не когда и не дружила, те всегда хотели её уничтожить

А чего же тогда газораспределительная станция в Судже работает, качая газ англосаксам и всяким полякам?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1487
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 15:21
#10870
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
с ангосаксами не когда и не дружила

А ВОВ как? Зачем тогда они помогали? Тот же Т-34 американский же танк,да и порох,а антибиотики. Да много чего.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5780
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 15:28
#10871
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Россия всегда дружила с мусульманским миром. Она единственная страна на земле где реально многонациональной народ. А также с арабским миром дружит. А вот с ангосаксами не когда и не дружила, те всегда хотели её уничтожить.


Помнится Макс, в прошлом году, в своей излюбленной манере нас пугал, ссылаясь на С. К. Шойгу, мол границу с Казахстаном Россия усилит. Создаются множество новых подразделений, вооруженных искандерами и. т. д. Якобы, на дальних подступах нужно готовится, есть угроза от ячеек игил из Афганистана.

В общем аль-каида, игил, талибан, джихадисты вилайят хоросан, тесно взаимодействуют с англосаксами. Особенно у последних враги неверные, которые по их убеждениям начиная с Афганистана, Сирии, Чечне и. т. д. притесняли мусульман.

В настоящее время мы наладили хорошие отношения с талибаном, правящими в Афганистане, одновременно с среднеазиатскими странами, ранее входившими в СССР. Всем мира и добра!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.08.24 - 18:24
#10872
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ждём развязку. Думаю что то должно скоро произойти.

Кто-то АЭС якобы случайно осколками ПВО разбомбит. Весьма вероятный вариант, Европа будет в панике.
Профайл
Страница 725 из 725«1...723724725
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS