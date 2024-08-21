Re: Эти старушки скоро на дороге торговать будут

Отправлено: - 07:21

В большинстве старушки выходят торговать от скуки,мало среди них кто действительно нуждается в этих копейках что они там выручают. Мои соседи вполне зажиточные люди, получают две пенсии (дед+бабка),комбинатовские и прочие выплаты никогда не заморачиваться чтоб съездить отдохнуть на курорт, накопляются, собирают и сами же жалуются, то сыну,то внуку,то ещё куда...