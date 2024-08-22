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Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
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