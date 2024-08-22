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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53310 Зато компании, занимающиеся обслуживанием приборов учета, уже сейчас бьют тревогу.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53310 После вступления в силу новых норм закона, по словам Ирины, может начаться хаос.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53310 Распределение финансовых расходов, по данным Минэнерго, будет ложиться более справедливым и прозрачным способом, чем в нынешней ситуации, когда часть жителей многоквартирных домов отказываются вносить и оплачивать денежные средства на техническое обслуживание ОПУ.Источник:

Цитата:Ну да, такой большой жирного пирога уводят из под носа!Цитата:Поверьте моему слову всё будет хорошо. Барыги останутся без куска хлеба халявного, где было масса сговоров по цене. Ценники были у них космические. Цитата:Всё верно, старшие по домам ходили с протянутой рукой по жильцам дома упрашивая деньги на госпроверку теплосчётчика.