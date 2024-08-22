Отправлено: - 15:09

Тимур Гафуров:

Отклонение от темы вижу я. Про ССГПО и санкции - да. Но про войну

Цитата:Не согласен в данном случае.Санкции начались из за войны России с Украиной.Это именно причина.Санкции следствие.И в комменте удаленном я пояснил, что так же потерял на этом деньги и часть работы.