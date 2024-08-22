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≡ Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49921
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
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Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение показало убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году. Такая информация следует из финансовой отчетности предприятия за прошлый год.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40443
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 15:09
#15
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Отклонение от темы вижу я. Про ССГПО и санкции - да. Но про войну

Не согласен в данном случае.
Санкции начались из за войны России с Украиной.
Это именно причина.
Санкции следствие.
И в комменте удаленном я пояснил, что так же потерял на этом деньги и часть работы.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2253
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 15:27
#16
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Цитата:
111:
Санкции следствие.

Вы правы. Но обсуждать военные действия и околовоенные события в этой ветке не нужно. Все это уводит в сторону от темы.
В статье идет речь о влиянии санкций на самое большое предприятие региона.
Все остальное - во Флуд.
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