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Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49921
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение показало убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году. Такая информация следует из финансовой отчетности предприятия за прошлый год.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1977
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
Цитата:
И что нам до их убытков? Войну надо прекращать, репарации выплачивать Украине
(Eurasian Resources Group (ERG), показало убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году.
Источник:
Источник:
И что нам до их убытков? Войну надо прекращать, репарации выплачивать Украине
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 105
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 10:35
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 205
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 10:41
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Цитата :" Вспотеете, ожидамши" ( В.В.Путин)
И что нам до их убытков? Войну надо прекращать, репарации выплачивать Украине
И что нам до их убытков? Войну надо прекращать, репарации выплачивать Украине
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3498
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 11:04
Всё логично - господин Машкевич, семьи Шодиевых и Ибрагимовых хорошо живут в Европе. Зачем им попадать под санкции?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3498
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 11:06
Цитата:
Гитлер, наверное, тоже так думал. И совсем не думал, что придется цианистый калий пить..
Филипповна:
Цитата :" Вспотеете, ожидамши" ( В.В.Путин)
Цитата :" Вспотеете, ожидамши" ( В.В.Путин)
Гитлер, наверное, тоже так думал. И совсем не думал, что придется цианистый калий пить..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1275
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 11:35
"И что нам до их убытков"
А то, что область живёт на налоги этого гиганта сообразить никак?
А то, что область живёт на налоги этого гиганта сообразить никак?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1487
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 11:37
И ведь ребята,которые укутаны в ватники,сейчас зададутся вопросом "а при чём здесь путин"?
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 11:44
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1977
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 11:47
Цитата:
А потому что сырьё для металлургии в Роисе очень низкого качества! Вот и изнашивают протекторы на дырявых кроссовках.. Азербайджан отказал в поставках вооружения путину
Сабыр:
"а при чём здесь путин"?
"а при чём здесь путин"?
А потому что сырьё для металлургии в Роисе очень низкого качества! Вот и изнашивают протекторы на дырявых кроссовках.. Азербайджан отказал в поставках вооружения путину
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 13:28
Цитата:
Это как, 55 тысяч или 55 миллионов?
И далее то же самое.
55 000 тысяч долларов США (25 685 000 тысяч тенге)
Это как, 55 тысяч или 55 миллионов?
И далее то же самое.
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 13:30
Цитата:
Не, ну блин, не панимать мая..
компаниями под общим контролем на общую сумму 300 000 тысяч долларов США (135 642 000
Не, ну блин, не панимать мая..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1487
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 13:43
Комментарий удален модератором.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2253
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 14:34
Отклонение от темы вижу я. Про ССГПО и санкции - да. Но про войну и Азербайджан с Турцией - уже далеко от темы явно.
Цитата:
Цитируется официальный документ - отчет ССГПО. В отчетах финансистов - и государственных, и частных - используется именно такое исчисление: тысячи вместо миллионов. На самом деле, конечно, речь идет о миллионах и миллиардах.
Цитата:
111:
Это как, 55 тысяч или 55 миллионов? И далее то же самое.
Это как, 55 тысяч или 55 миллионов? И далее то же самое.
Цитируется официальный документ - отчет ССГПО. В отчетах финансистов - и государственных, и частных - используется именно такое исчисление: тысячи вместо миллионов. На самом деле, конечно, речь идет о миллионах и миллиардах.
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 15:06
Цитата:
А, а то я не понял, как могло ССГПО занять всего 55 тысяч долларов, цена моей квартиры..
Значит 55000 тысяч, это 55 миллионов долларов?
Тимур Гафуров:
речь идет о миллионах и миллиардах
речь идет о миллионах и миллиардах
А, а то я не понял, как могло ССГПО занять всего 55 тысяч долларов, цена моей квартиры..
Значит 55000 тысяч, это 55 миллионов долларов?
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