Отправлено: - 14:34

111:

Это как, 55 тысяч или 55 миллионов? И далее то же самое.

Отклонение от темы вижу я. Про ССГПО и санкции - да. Но про войну и Азербайджан с Турцией - уже далеко от темы явно.Цитата:Цитируется официальный документ - отчет ССГПО. В отчетах финансистов - и государственных, и частных - используется именно такое исчисление: тысячи вместо миллионов. На самом деле, конечно, речь идет о миллионах и миллиардах.