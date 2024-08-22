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≡ Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49921
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
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Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение показало убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году. Такая информация следует из финансовой отчетности предприятия за прошлый год.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1977
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
#1
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Цитата:
(Eurasian Resources Group (ERG), показало убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году.

Источник:


И что нам до их убытков? Войну надо прекращать, репарации выплачивать Украине
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
105
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 10:35
#2
Комментарий удален модератором.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
205
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 10:41
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И что нам до их убытков? Войну надо прекращать, репарации выплачивать Украине
Цитата :" Вспотеете, ожидамши" ( В.В.Путин)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3498
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 11:04
#4
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Всё логично - господин Машкевич, семьи Шодиевых и Ибрагимовых хорошо живут в Европе. Зачем им попадать под санкции?
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3498
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 11:06
#5
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Цитата:
Филипповна:
Цитата :" Вспотеете, ожидамши" ( В.В.Путин)

Гитлер, наверное, тоже так думал. И совсем не думал, что придется цианистый калий пить..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1275
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 11:35
#6
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"И что нам до их убытков"
А то, что область живёт на налоги этого гиганта сообразить никак?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1487
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 11:37
#7
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И ведь ребята,которые укутаны в ватники,сейчас зададутся вопросом "а при чём здесь путин"? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40443
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 11:44
#8
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1977
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 11:47
#9
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Цитата:
Сабыр:
"а при чём здесь путин"?

А потому что сырьё для металлургии в Роисе очень низкого качества! Вот и изнашивают протекторы на дырявых кроссовках.. Азербайджан отказал в поставках вооружения путину
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40443
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 13:28
#10
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Цитата:
55 000 тысяч долларов США (25 685 000 тысяч тенге) 

Это как, 55 тысяч или 55 миллионов?
И далее то же самое.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40443
Re: Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за...
Отправлено: 22.08.24 - 13:30
#11
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Цитата:
компаниями под общим контролем на общую сумму 300 000 тысяч долларов США (135 642 000


Не, ну блин, не панимать мая..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1487
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 13:43
#12
Комментарий удален модератором.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2253
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 14:34
#13
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Отклонение от темы вижу я. Про ССГПО и санкции - да. Но про войну и Азербайджан с Турцией - уже далеко от темы явно.

Цитата:
111:
Это как, 55 тысяч или 55 миллионов? И далее то же самое.

Цитируется официальный документ - отчет ССГПО. В отчетах финансистов - и государственных, и частных - используется именно такое исчисление: тысячи вместо миллионов. На самом деле, конечно, речь идет о миллионах и миллиардах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40443
Железорудная "дочка" ERG терпит убытки из-за антироссийских санкций
Отправлено: 22.08.24 - 15:06
#14
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Цитата:
Тимур Гафуров:
речь идет о миллионах и миллиардах

А, а то я не понял, как могло ССГПО занять всего 55 тысяч долларов, цена моей квартиры..
Значит 55000 тысяч, это 55 миллионов долларов?
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