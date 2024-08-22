Отправлено: - 14:52

Vit:

Это для нас нищих 50 лярдов много. А там только 1 пэтриот стоит один лярд. А их нужно на каждый город по 5 штук.

Цитата:Более 100 получается, так не дают далнобойные, те же АТАКМС, мало дают F-16, кроме того не разрешают бить по территории РФ иностранным оружием, это гуманизм.