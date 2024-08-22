Так жить, то надо, воевать тоже на что то надо, правда цена на газ упала в связи с затоваркой европейских газохранилищ и благоприятным прогнозом на погоду зимой, да и нефть Китай намного меньше стал брать по экономическим причинам.
Vit: Закрыл бы уже торговлю и с америкой и европой, а то война идёт а он им нефть газ продаёт. Непонятно. Ждём развязку. Думаю что то должно скоро произойти.
Дадут что надо, тогда такая развязка будет, мало не покажется, попугаю как Макс. Вентиль никто не будет перекрывать, санкций работают, газпром в убытках,ранее обсуждали. Наоборот всякие схемы, многоходовочки прорабатывают, хотят через Азербайджан поставлять свой газ, под видом ихнего и. т. д.
Саба правильно отметил, нужны деньги. Я, тоже выше отметил необходимы ресурсы, в том числе нефтегазовые деньги, на схемы, комплектующие и. т. д.
Россия всегда дружила с мусульманским миром. Она единственная страна на земле где реально многонациональной народ. А также с арабским миром дружит. А вот с ангосаксами не когда и не дружила, те всегда хотели её уничтожить.
Vit: Россия всегда дружила с мусульманским миром. Она единственная страна на земле где реально многонациональной народ. А также с арабским миром дружит. А вот с ангосаксами не когда и не дружила, те всегда хотели её уничтожить.
Помнится Макс, в прошлом году, в своей излюбленной манере нас пугал, ссылаясь на С. К. Шойгу, мол границу с Казахстаном Россия усилит. Создаются множество новых подразделений, вооруженных искандерами и. т. д. Якобы, на дальних подступах нужно готовится, есть угроза от ячеек игил из Афганистана.
В общем аль-каида, игил, талибан, джихадисты вилайят хоросан, тесно взаимодействуют с англосаксами. Особенно у последних враги неверные, которые по их убеждениям начиная с Афганистана, Сирии, Чечне и. т. д. притесняли мусульман.
В настоящее время мы наладили хорошие отношения с талибаном, правящими в Афганистане, одновременно с среднеазиатскими странами, ранее входившими в СССР. Всем мира и добра!
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