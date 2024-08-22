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≡ Спустя 14 месяцев Иван Дычко вновь вышел на профессиональный ринг
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49918
Спустя 14 месяцев Иван Дычко вновь вышел на профессиональный ринг
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
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Четырнадцатый бой Ивана Дычко на профессиональном ринге был рассчитан на восемь раундов. На взвешивании соперник рудничанина оказался тяжелее его более чем на 12 кг. Вес казахстанца составил 107,048 кг, а Льюиса - 119,657 кг.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3498
Re: Спустя 14 месяцев Иван Дычко вновь вышел на профессиональный...
Отправлено: 22.08.24 - 10:11
#1
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Побил очередного мешка. Не везёт Дычко в профи без нормального промоутера.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1973
Re: Спустя 14 месяцев Иван Дычко вновь вышел на профессиональный...
Отправлено: 22.08.24 - 11:38
#2
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Цитата:
Эти перекрестные удары в исполнении Дычко к концу раунда стали больше доставлять неприятностей 39-летнему сопернику и немного измотали его.

Источник:


С пенсионерами это же не спорт..
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