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≡ Коровы не доехали до мясокомбината и получили травмы в ДТП на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49916
Коровы не доехали до мясокомбината и получили травмы в ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 21.08.24 - 22:33
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Фура с коровами опрокинулась вечером 21 августа на 26-м километре автодороги Костанай-Мамлютка. По данным полиции, 34-летний водитель грузового автомобиля VOLVO "не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет".
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1508
Re: Коровы не доехали до мясокомбината и получили травмы в ДТП...
Отправлено: 21.08.24 - 22:33
#1
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Фура с коровами опрокинулась вечером....

......фура от слова фургон крытая повозка.....можно Гергий и по фени поймём...
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