НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Папу увидел - заплакал от радости". Родители пострадавшего в аварии с "Альфардом" ребенка собирают деньги на лечение
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49916
"Папу увидел - заплакал от радости". Родители пострадавшего в аварии с "Альфардом" ребенка собирают деньги на лечение
Отправлено: 21.08.24 - 14:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10-летний Демьян получил сотрясение мозга. Сейчас он проходит лечение в Челябинске. Его 60-летняя крёстная скончалась, а бабушка в тяжёлом состоянии. По словам очевидца, на месте ДТП был ещё один минивэн такой же модели.
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1374
Re: "Папу увидел - заплакал от радости". Родители...
Отправлено: 21.08.24 - 14:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это были 2 водителя нетрадиционной ориентации (в плохом смысле), если говорить приличным языком.

Цитата:
Юлия намерена подать иск в челябинский суд на водителя перевернувшегося "Альфарда".


Вот это правильно. И всем остальным пассажирам нужно делать также. Без штанов их оставить - будет уроком. Надеюсь и государство тоже какой-то урок извлечёт.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15235
Re: "Папу увидел - заплакал от радости". Родители...
Отправлено: 21.08.24 - 17:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То с какой большой скоростью они летели. И потом вылетали из окон, то ваше не кто не должен был выжить. Поздравляю со вторым днем рождения. Вас всех боженька пожалел. Так что все будут жить долго и счастливо.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
327
Re: "Папу увидел - заплакал от радости". Родители...
Отправлено: 21.08.24 - 22:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно опускать, да эти бомбилы и так опущенные, ни образования, ни работы нормальной, ещё бы люди поняли что с этой быдлятиной не стоит пересекаться вообще, не стоит доверять свою жизнь, здоровье, имущество этим маймылам
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS