Re: "Папу увидел - заплакал от радости". Родители...

Отправлено: - 17:09

То с какой большой скоростью они летели. И потом вылетали из окон, то ваше не кто не должен был выжить. Поздравляю со вторым днем рождения. Вас всех боженька пожалел. Так что все будут жить долго и счастливо.