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≡ Август не успокаивается: дожди, грозы, ветер. Прогноз погоды на ближайшие дни в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49916
Август не успокаивается: дожди, грозы, ветер. Прогноз погоды на ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 21.08.24 - 22:28
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По прогнозам синоптиков, в четверг ожидаются дожди с грозами, особенно сильные на севере, востоке и в центральной части области, днём возможны шквал и град. В пятницу прогнозируются грозовые дожди, на севере - сильные.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
327
Re: Август не успокаивается: дожди, грозы, ветер. Прогноз погоды...
Отправлено: 21.08.24 - 22:28
#1
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Белый пушистый зверь все ближе
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