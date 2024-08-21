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≡ «Мне нужен был перерыв» - Казахстанская боксерша Надежда Рябец заявила о возвращении в спорт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49916
«Мне нужен был перерыв» - Казахстанская боксерша Надежда Рябец заявила о возвращении в спорт
Отправлено: 21.08.24 - 22:24
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По словам Надежды, во время перерыва она многое проанализировала, переосмыслила, поняла свои желания. Теперь готова идти вперед и побеждать. В конце 2024 года планирует участвовать в республиканской спартакиаде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40426
«Мне нужен был перерыв» - Казахстанская боксерша Надежда Рябец заявила о возвращении в спорт
Отправлено: 21.08.24 - 22:24
#1
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Бокс у нас в КЗ это очень грязный спорт был в 90х и начале 2000х, ты либо спортик, каких единицы, либо вымогатель или рэкетир.
Либо мертвец.
Вспомнить Ризу и братьев.
Другого и не было.
Жить как то надо было.
Сейчас наверно ничего не поменялось..

[Исправлено: 111, 21.08.2024 - 23:25]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
327
Re: «Мне нужен был перерыв» - Казахстанская боксерша Надежда...
Отправлено: 21.08.24 - 22:26
#2
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Молодец девушка, все правильно, с нашими чиновниками в любой сфере, только так, послать куда подальше и не разговаривать в принципе, сами подохнут, скоро инцест начнётся, министры, акимы будут драть друг друга, как пауки в банке, талантливая молодёжь бежит кто куда
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