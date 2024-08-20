Отправлено: - 13:25

vofkakst:

есть подтверждение того, что это кОстанайцы? А если это были рудничане например

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.08.2024 - 14:53]

Цитата:А рудничане, не костанайцы?Для меня 10й регион все костанайцы, поголовно.Был бы это 5й регион, или 2й, говорил бы алмаатинцы..