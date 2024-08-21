Отправлено: - 19:44

111:

Да, не повезло, теперь обязательно посадят хотя бы просто так, потому что так надо..

[Исправлено: Gljuk, 21.08.2024 - 20:01]

Цитата:А теперь представте себе что это произошло в России, таджик ударил русского и он умер от удара головой об асфальт.. Какой бы срок впаяли таджику?