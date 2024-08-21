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≡ Смертельный удар возле James Bond - Дважды оправданного ди-джея вновь будут судить в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49913
Смертельный удар возле James Bond - Дважды оправданного ди-джея вновь будут судить в Костанае
Отправлено: 21.08.24 - 15:34
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"Вернули в ином составе, - подтвердил «НГ» адвокат Игоря Фоминых Константин Геращенко. - Когда дело вернется из Астаны, его вновь будут рассматривать в суде Костаная". Напоминаем о поворотах этой резонансной истории.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1480
Re: Смертельный удар возле James Bond - Дважды оправданного...
Отправлено: 21.08.24 - 15:34
#1
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Парень поступил как герой,а ему хотят за это жизнь сломать.. Угомонил пьяного идиота и за это в тюрьму? Или родня денег много хочет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40422
Re: Смертельный удар возле James Bond - Дважды оправданного...
Отправлено: 21.08.24 - 15:36
#2
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Да, не повезло, теперь обязательно посадят хотя бы просто так, потому что так надо..
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1374
Смертельный удар возле James Bond - Дважды оправданного ди-джея вновь будут судить в Костанае
Отправлено: 21.08.24 - 16:37
#3
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Цитата:
Сторона потерпевших тогда заявила, что срок нужно увеличить до 3 лет лишения свободы.


Почему на тех троих друзей Жунусова параллельно не завели уголовные дела? Прошли как свидетели, хотя они и спровоцировали драку, до этого хулиганские действия были с их стороны.

Не вмешались бы и наверняка дали б Жунусов и охранник друг другу по морде да разошлись (поехали домой). А ещё лучше оттащили своего друга.

[Исправлено: Тот самый, 21.08.2024 - 17:40]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7039
Re: Смертельный удар возле James Bond - Дважды оправданного...
Отправлено: 21.08.24 - 19:28
#4
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Судья права на сто %, тут была самооборона и потерпевший упал и сам ударился головой. На моём веку что раз происходили подобные случай, всегда выручали перцовый баллончик и бита. Хулиганы получив дозу перцем сразу же ретировались, помогала выездная охрана, эти ребята работали на совесть
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1971
Смертельный удар возле James Bond - Дважды оправданного ди-джея вновь будут судить в Костанае
Отправлено: 21.08.24 - 19:44
#5
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Цитата:
111:
Да, не повезло, теперь обязательно посадят хотя бы просто так, потому что так надо..

А теперь представте себе что это произошло в России, таджик ударил русского и он умер от удара головой об асфальт.. Какой бы срок впаяли таджику?

[Исправлено: Gljuk, 21.08.2024 - 20:01]
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