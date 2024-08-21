НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трехлетний ребенок выпал из окна в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49913
Трехлетний ребенок выпал из окна в Костанае
Отправлено: 21.08.24 - 18:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел 21 августа около 12.00 на ул. Алтынсарина. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры четвертого этажа многоэтажного дома.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5671
Re: Трехлетний ребенок выпал из окна в Костанае
Отправлено: 21.08.24 - 18:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто клинический случай какой то! Сколько уже говорено!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7039
Re: Трехлетний ребенок выпал из окна в Костанае
Отправлено: 21.08.24 - 19:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное скоро обяжут участковых полисменов и врачей пройти поквартирно где есть маленькие дети и осмотреть объекты на предмет падучести с окна маленьких жителей. Иначе всех детей потеряем, хотя мамаши может ещё нарожают
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS