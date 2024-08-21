Отправлено: - 17:04

Амиртаев отметил, что в Южной Корее, Японии, Соединенных Штатах Америки, странах Европы и других развитых странах активно строят атомные электростанции. По его словам, только в США насчитывается 99 атомных электростанций, а в Японии, Южной Корее строят мини-атомные электростанции прямо в городах. "Это все свидетельствует о том, что атомные электростанции на 100 процентов безопасны

Цитата:Нет, это свидетельствует о том, что у них развита ядерная отрасль и есть специалисты для этого. У нас как обычно хотят начать курить, чтобы стать взрослыми. Специалисты не появятся, если АЭС построить. АЭС появлялись там, где была наука развита.