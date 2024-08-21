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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 16:47
Цитата:
----Врать то уже когда перестанешь ? ---****Число переехавших казахстанцев в Россию выросло вдвое за несколько месяцевОпубликовано 10 августа 2023 19:40----Более 3,2 тыс. казахстанцев переехали в Россию на ПМЖ за апрель-июнь. Это в 1,9 раза (1,5 тыс.) больше, чем тремя месяцами ранее. Такие данные приводит «Первое кредитное бюро» (ПКБ) со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Из каких регионов уехало больше всего казахстанцев:Костанайская область – 509 чел. (+103 чел.);Карагандинская область – 363 чел. (+212 чел.);Восточно-Казахстанская область – 340 чел. (+168 чел.);Северо-Казахстанская область – 299 чел. (+113 чел.);Павлодарская область – 274 чел. (+135 чел.);Алматы – 237 чел. (+149 чел.).Сколько человек прибыло из России в Казахстан. По итогам последних трех месяцев число приезжающих россиян снизилось на 23,2% (902 человека), до 2 978 человек.
[Исправлено: Гога, 21.08.2024 - 14:48]
111:
никто в Россию за эти года не уехал,
никто в Россию за эти года не уехал,
----Врать то уже когда перестанешь ? ---****Число переехавших казахстанцев в Россию выросло вдвое за несколько месяцевОпубликовано 10 августа 2023 19:40----Более 3,2 тыс. казахстанцев переехали в Россию на ПМЖ за апрель-июнь. Это в 1,9 раза (1,5 тыс.) больше, чем тремя месяцами ранее. Такие данные приводит «Первое кредитное бюро» (ПКБ) со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Из каких регионов уехало больше всего казахстанцев:Костанайская область – 509 чел. (+103 чел.);Карагандинская область – 363 чел. (+212 чел.);Восточно-Казахстанская область – 340 чел. (+168 чел.);Северо-Казахстанская область – 299 чел. (+113 чел.);Павлодарская область – 274 чел. (+135 чел.);Алматы – 237 чел. (+149 чел.).Сколько человек прибыло из России в Казахстан. По итогам последних трех месяцев число приезжающих россиян снизилось на 23,2% (902 человека), до 2 978 человек.
[Исправлено: Гога, 21.08.2024 - 14:48]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:11
Цитата:
Не стыдно говорить это вам, а для тебя мой племяш смотрю как скот, ты ему цену определил?
По моему ты его гнал на убой, за себя и остальные зетники
Гога:
ты уже почти год этим торгуешь .
ты уже почти год этим торгуешь .
Не стыдно говорить это вам, а для тебя мой племяш смотрю как скот, ты ему цену определил?
По моему ты его гнал на убой, за себя и остальные зетники
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:14
Цитата:
Я про вас , зетпатриотов местных.
Естественно и у меня братан уехал за это время, прибили правда его в Челябе в июле.
Темная история.
В Воскресенье идем поминать.
Да, сидевшие, бывшие зэки выбирают Россию.
В данном комменте я про твоих зетников говорил.
Гога:
Врать то уже когда перестанешь ? --
Врать то уже когда перестанешь ? --
Я про вас , зетпатриотов местных.
Естественно и у меня братан уехал за это время, прибили правда его в Челябе в июле.
Темная история.
В Воскресенье идем поминать.
Да, сидевшие, бывшие зэки выбирают Россию.
В данном комменте я про твоих зетников говорил.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:15
Цитата:
---А чего же на это не ответил ? Смотри #10831
[Исправлено: Гога, 21.08.2024 - 15:16]
111:
никто в Россию за эти года не уехал
никто в Россию за эти года не уехал
---А чего же на это не ответил ? Смотри #10831
[Исправлено: Гога, 21.08.2024 - 15:16]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:18
Цитата:
Я тебе сразу сказал, что никто из ваших не уехали в Россию за время уничтожения россиянами украинцев.
Гога:
--А чего же на это не ответил ?
--А чего же на это не ответил ?
Я тебе сразу сказал, что никто из ваших не уехали в Россию за время уничтожения россиянами украинцев.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:18
Цитата:
---Это должно быть тебе стыдно , всуё и везде вставлять своего плямеша , по делу и без дела .
111:
Не стыдно говорить это вам
Не стыдно говорить это вам
---Это должно быть тебе стыдно , всуё и везде вставлять своего плямеша , по делу и без дела .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:20
Цитата:
Я тебе ответил, зэки как мой брат, нищета, просто бомжи, пусть едут.
Мне с них то что?
Я за вас зетников говорю, ни один не уехал ведь, от слова совсем.
Гога:
---А чего же на это не ответил ? Смотри #10831
---А чего же на это не ответил ? Смотри #10831
Я тебе ответил, зэки как мой брат, нищета, просто бомжи, пусть едут.
Мне с них то что?
Я за вас зетников говорю, ни один не уехал ведь, от слова совсем.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:20
Цитата:
--Вот не надо с ног на голову ставить
111:
из ваших
из ваших
--Вот не надо с ног на голову ставить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:21
Цитата:
Тотесть матери, которая говорит, что ее сын погиб на СВО, должно быть за это стыдно?
Тебе теперь на них плевать?
Гога:
Это должно быть тебе стыдно , всуё и везде вставлять
Это должно быть тебе стыдно , всуё и везде вставлять
Тотесть матери, которая говорит, что ее сын погиб на СВО, должно быть за это стыдно?
Тебе теперь на них плевать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:22
Цитата:
---Кого именно имеешь ввиду ?
111:
Я за вас зетников говорю
Я за вас зетников говорю
---Кого именно имеешь ввиду ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:29
Цитата:
---Матери можно , а тебе - нет . Потому что ты торгуешь этим .
111:
Тотесть матери,
Тотесть матери,
---Матери можно , а тебе - нет . Потому что ты торгуешь этим .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.08.24 - 17:33
---Слился как всегда , за пивом пошел
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