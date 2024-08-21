Отправлено: - 17:21

abaika95:

ну вот это сколько людей должно было разбиться пока до МВД дошло что надо регулировать перевозки

Цитата:Так и ввоз их был запрещён в страну с 2008 года, а недавно объявили легализацию и все "конструкторы" из России на учёт поставили. Одной рукой запрещают, другой - разрешают.