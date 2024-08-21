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≡ Праворульные автомобили запретят использовать для такси в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49908
Праворульные автомобили запретят использовать для такси в Казахстане
Отправлено: 21.08.24 - 10:44
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В Казахстане введут новые ограничения для водителей такси. На этот раз речь идет о владельцах праворульных автомобилей. Такие же ограничения коснутся праворульных авто, которые переоборудовали в леворульные.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16623
Re: Праворульные автомобили запретят использовать для такси в...
Отправлено: 21.08.24 - 10:44
#1
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ну вот это сколько людей должно было разбиться пока до МВД дошло что надо регулировать перевозки

индрайвер вроде в этом году только офис к нам перенес
теперь заштрафуют по полной программе что отчасти правильно)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1970
Re: Праворульные автомобили запретят использовать для такси в...
Отправлено: 21.08.24 - 11:23
#2
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Цитата:
До 1 января следующего года Яндекс и InDriver проведут инвентаризацию, выявят праворульные машины и ограничат им доступ к работе такси. Такие же ограничения коснутся праворульных авто, которые переоборудовали в леворульные.

Источник:

Дошли наконец мой слова министру транспорта Марату Карабаеву в уши!
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