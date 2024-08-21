Re: Праворульные автомобили запретят использовать для такси в...

Отправлено: - 10:44

ну вот это сколько людей должно было разбиться пока до МВД дошло что надо регулировать перевозки



индрайвер вроде в этом году только офис к нам перенес

теперь заштрафуют по полной программе что отчасти правильно)