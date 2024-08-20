Отправлено: - 08:51

родом из Шанхая2022:

....кочевники бывшего союза никакие не кочевники одно слово осталось...самые настоящие кочевники которых я знаю это монголы,вот они да кочевники...сам в Монголии служил видел своими глазами... приходилось бывать в Чойбалсане там во дворах панельных пятиэтажек стояли юрты вот это кочевники не отступают от своих традиций....

[Исправлено: Kairat stayer, 21.08.2024 - 09:57]

Цитата:Почти восемь лет тому назад, мне Хохол почти тоже самое говорил, неоднократно цитировал, видимо вы упустили, процитирую ещё раз отрывки из дискуссии (23.09.2016 год), тогда я ему ответил, пожалуйста:Kairat stayer: Соглашусь только в части касающейся образа жизни, да благами цивилизации мы пользуемся, и это нормально. Вместе с тем, где бы не жил человек, он не должен забывать свой родной язык, обычаи и традиции, ну язык государства надо знать, знание которого никак не сузить границы мира. Также никогда нельзя забывать свои корни, наши предки были в первую очередь кочевниками, которых множество, в том числе тюрками, придерживающиеся определенного образа жизни. Отрадно, что в настоящее время возрождается объединяющие нас кочевников обычаи и традиции. Тому свидетельство, проведенные в Кыргызстане в сентябре 2016 года вторые Всемирные игры кочевников направленные на развитие традиционных, национальных игр многих народов кочевников, где приняли участие 40 стран. Следует отметить, что всемирно известный американский актер Стивен Сигал всегда искал свои корни, на указанных играх в Кыргызстане он сказал, что его родители были кочевниками: отец был бурятом, а мать — индианкой. Кстати, соседи Россияне там 3 команды выставили (РФ, Республика Татарстан и Республика Башкортостан).Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.За що огорчаться, нема поводов для огорчений. Далее, повсеместно будем развивать национальные виды спорта, заметьте, это не только состязания всадников на конях. Не менее важно соблюдение традиции и обычаев, которым в настоящее время уделяется должное внимание. Также будем участвовать в Всемирных играх кочевников, наш ага Стивен Сигал (ага или брат-уважительное обращение) не зря постоянно искал свои корни, на указанные игры, он приехал из Голливуда не ради денег или с целью пиарить себя, у него достаточно авторитета, славы и денежных средств.Многоуважаемый Хохол, потомкам кочевникам нет необходимости пересаживаться на лошадей, для этого есть японские, американские, европейские, корейские и другие железные кони. Мы и так приспособлены к реальным условиям жизни, также как и другие народы играем, и будем играть в футбол, гольф, волейбол и т.д.Дякую за увагу! Спасибо за внимание!Подробнее здесь: