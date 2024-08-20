Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...

Отправлено: - 09:41

, вместо ПКСК должны появиться

На мой взгляд КСК является самым оптимальным вариантом в решении проблемы, у них есть бригада сантехников, бухгалтер и юрист. Как может председвтель оси или пт заменить собой всех этих работников, это же не реально. Мне кажется проблема стала еще проблемней,а страдают простые жители. Открытие счета и превращение оси в малое предприятие это Клондайк для проверяющих, больше не вижу других объяснении