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≡ "Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49908
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:19
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- Мы ребят тренируем, это командная игра, здесь надо сохранить лошадей, - объясняет президент федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - От того, что ты один первым прибежишь, оно не пойдет в зачет.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1507
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 23:56
#15
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Цитата:
111:
Африканцы не кочевники?


.......а турки кочевники ? они ведь тюркоязычные в нынешнию турцию откуда пришли, конину не едят....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 21.08.24 - 00:09
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
конину не едят.

При чем тут конина?
У тебя там что в голове то?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3494
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 21.08.24 - 08:14
#17
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Странно, почему нет цыганской команды, если это игры кочевников?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3494
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 21.08.24 - 08:16
#18
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Цитата:

спортсмены из Ирана, Турции, ЮАР, Монголии, России и Туркменистане.

Спорсмены из Туркменистане...когда корректор появится?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5776
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 21.08.24 - 08:51
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....кочевники бывшего союза никакие не кочевники одно слово осталось...самые настоящие кочевники которых я знаю это монголы,вот они да кочевники...сам в Монголии служил видел своими глазами... приходилось бывать в Чойбалсане там во дворах панельных пятиэтажек стояли юрты вот это кочевники не отступают от своих традиций....


Почти восемь лет тому назад, мне Хохол почти тоже самое говорил, неоднократно цитировал, видимо вы упустили, процитирую ещё раз отрывки из дискуссии (23.09.2016 год), тогда я ему ответил, пожалуйста:

Kairat stayer: Соглашусь только в части касающейся образа жизни, да благами цивилизации мы пользуемся, и это нормально. Вместе с тем, где бы не жил человек, он не должен забывать свой родной язык, обычаи и традиции, ну язык государства надо знать, знание которого никак не сузить границы мира. Также никогда нельзя забывать свои корни, наши предки были в первую очередь кочевниками, которых множество, в том числе тюрками, придерживающиеся определенного образа жизни. Отрадно, что в настоящее время возрождается объединяющие нас кочевников обычаи и традиции. Тому свидетельство, проведенные в Кыргызстане в сентябре 2016 года вторые Всемирные игры кочевников направленные на развитие традиционных, национальных игр многих народов кочевников, где приняли участие 40 стран. Следует отметить, что всемирно известный американский актер Стивен Сигал всегда искал свои корни, на указанных играх в Кыргызстане он сказал, что его родители были кочевниками: отец был бурятом, а мать — индианкой. Кстати, соседи Россияне там 3 команды выставили (РФ, Республика Татарстан и Республика Башкортостан).

Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.

За що огорчаться, нема поводов для огорчений. Далее, повсеместно будем развивать национальные виды спорта, заметьте, это не только состязания всадников на конях. Не менее важно соблюдение традиции и обычаев, которым в настоящее время уделяется должное внимание. Также будем участвовать в Всемирных играх кочевников, наш ага Стивен Сигал (ага или брат-уважительное обращение) не зря постоянно искал свои корни, на указанные игры, он приехал из Голливуда не ради денег или с целью пиарить себя, у него достаточно авторитета, славы и денежных средств.

Многоуважаемый Хохол, потомкам кочевникам нет необходимости пересаживаться на лошадей, для этого есть японские, американские, европейские, корейские и другие железные кони. Мы и так приспособлены к реальным условиям жизни, также как и другие народы играем, и будем играть в футбол, гольф, волейбол и т.д.

Дякую за увагу! Спасибо за внимание!

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 21.08.2024 - 09:57]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3494
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 21.08.24 - 09:57
#20
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Цитата:

Всего 500 км, каждый день по 100 км

Цитата:

пульс лошади за 20 минут должен восстановиться до 64 ударов. Когда ее приводят на контрольный пункт, пульс зашкаливает за 100 ударов. Потом её водят, успокаивают. Если пульс не восстановится, лошадь снимается с соревнований.

Помнится в прошлом году на подобных соревнованиях костанайская команда на лошадях кустанайской породы сошла с дистанции. В Кустанайскую породу последние 20 лет активно вливают кровь английской чистокровной верховой породы. А эти лошади заточены под классические скачки на 2,4 км. На этой дисчтанции чистокровная верховая развивает скорость недоступную ни одной другой породе в мире. А скакать 5 дней подряд по 100 км каждый день ни чистокровная верховая, ни кустанайская лошадь, в которой сейчас по большой части доминируют гены чисткровной верховой не смогут. А вот адайские лошади из западного Казахстана, к таким марафонским дистанциям привычные. Бегать дистанции по 100 км это задача для коротконогой монгольской лошадки и пород её потомков.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2249
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 21.08.24 - 10:12
#21
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Цитата:
юля елиссева:
из Туркменистане

Исправил, спасибо.
Цитата:
юля елиссева:
когда корректор появится?

Уже отвечал на этот вопрос. На сайте - никогда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16623
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 21.08.24 - 10:38
#22
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Цитата:
111:
Да ну их, сама Россия не страна кочевников.

ну как это?))

русская эмиграция вторая в мире по численности после китайской)
нация кочевников вполне) Цитата:
111:
Понимаю еще этих, с саудовской аравии, недавно они с верблюдами спали и ели с одной ложки

ну если на то пошло
то действительно где берберы ливии? где туареги мали? они до сих пор кочуют
где североамериканские индейцы? цыгане? и самое главное где богоизрбанный народ? вся их история построена на кочевании из плена в плен))

зато не в тему есть ЮАР
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