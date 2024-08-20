Отправлено: - 15:03

111:

отхватывать территории Украины

111:

Крым

111:

То есть ты против того, что Путин начал

Цитата:----Про это вообще не давал комментов . Только картинку выставлял , какие города основала Екатерина Вторая .Цитата:---Да , считал и считаю , что Крым российский . От своих не отказываюсь .Цитата:---Про то , что я за или против , тоже никогда не писал . Так что врать и сочинять не надо .