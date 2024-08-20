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≡ Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт Рау с председателями ОСИ и ПКСК в Рудном жилищную реформу обсуждал
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49907
Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт Рау с председателями ОСИ и ПКСК в Рудном жилищную реформу обсуждал
Отправлено: 20.08.24 - 21:11
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Мажилисмен посетил с рабочим визитом Рудный. Самой насыщенной стала встреча с председателями ОСИ и ПКСК. Часовой разговор напоминал мем, в котором описана встреча неоправданных ожиданий с суровой реальностью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 20.08.24 - 21:11
#1
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Ляля тополя..
Главное государство избавилось от застроек, впарив им это через стройкампании и банки и получив прибыль.
Теперь стравили народ друг с другом..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1507
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 20.08.24 - 23:17
#2
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- Я пытался внедрить опыт Германии. Хотел, но у меня не получилось. В Германии каждый дом получает БИН по факту рождения, как только его ввели в эксплуатацию.

....какой ещё такой опыт Германии.В 2020 только 46% немцев владеют недвижимостью. Живут в своём жилище 42%. В среднем в Европе в аренде проживает 30% населения.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1400
Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт Рау с председателями ОСИ и ПКСК в Рудном жилищную реформу обсуждал
Отправлено: 20.08.24 - 23:46
#3
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6418
Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...
Отправлено: 21.08.24 - 06:22
#4
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Цитата://которым пообещал решить вопрос с досрочной пенсией.//

Молодец, по прежнему в своём стиле: - главное ПООБЕЩАТЬ.
Что может пообещать - человек которому уже на ВСЁ начихать и который по сути и ПРОВАЛИЛ реформу в ЖКХ - он сам уже на пенсии, у него есть небедный капитал, дети пристроены.
Непонятно - почему Токаев держит этих людей из старого Казахстана ?
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