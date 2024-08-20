Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...

Отправлено: - 06:22

Цитата://которым пообещал решить вопрос с досрочной пенсией.//



Молодец, по прежнему в своём стиле: - главное ПООБЕЩАТЬ.

Что может пообещать - человек которому уже на ВСЁ начихать и который по сути и ПРОВАЛИЛ реформу в ЖКХ - он сам уже на пенсии, у него есть небедный капитал, дети пристроены.

Непонятно - почему Токаев держит этих людей из старого Казахстана ?