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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 721 из 721«1...719720721
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 14:47
#10801
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Цитата:
111:
Но ты же поддержал армию педофилов и убийц Путина?

----Это твои выдумки .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 14:51
#10802
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Цитата:
Гога:
Это твои выдумки .

Хм..
То есть ты против того, что Путин начал кровью отхватывать территории Украины и Крым в том числе, так как это на данный момент территория Украины?

[Исправлено: 111, 20.08.2024 - 15:51]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 15:03
#10803
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Цитата:
111:
отхватывать территории Украины

----Про это вообще не давал комментов . Только картинку выставлял , какие города основала Екатерина Вторая .Цитата:
111:
Крым

---Да , считал и считаю , что Крым российский . От своих не отказываюсь .Цитата:
111:
То есть ты против того, что Путин начал

---Про то , что я за или против , тоже никогда не писал . Так что врать и сочинять не надо . :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 15:26
#10804
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5663
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 19:34
#10805
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Да мир ожесточился конкретно, никого не взволновала даже известие о голове насаженной на шест, причем не игиловцами! Наверное все привыкли, если почитать "Тараса Бульбу", там вообще в порядке вещей это было, зажарить полковника в форме для быка или бросать невинных младенцев в огонь! Так что вполне милая древняя европейская традиция! Мы же за традиционные ценности!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 20:57
#10806
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Прикол, Путин не поехал в Курск, Путин поехал и встал на колени перед турецкими подданными в Баку..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 20:58
#10807
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Цитата:
Гога:
Да , считал и считаю , что Крым российский . От своих не отказываюсь .Цитата:

Ну проехали, товарищ путинец, который хочет отобрать Крым, гоня на погибель сотни тысяч своих пацанов!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:08
#10808
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Цитата:
111:
товарищ путинец

----Господин писатель , когда уже небылицы перестанете сочинять ? Пруф в студию :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:12
#10809
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Цитата:
111:
гоня на погибель сотни тысяч своих пацанов!

----Открою тебе секрет - никого никуда не гоню , нет у меня таких полномочий, и , тем более возможностей :-x :-x :-x Читай внимательно мои комменты , и не перевирай их .Или уже грушевый пошёл ? :-x :-x :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:16
#10810
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Цитата:
Гога:
никого никуда не гоню ,

А как по твоему надо Крым отбирать, армией педофилов и убийц?
Не делай из себя дурачка
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:16
#10811
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Цитата:
111:
товарищ путинец

----Если ты хочешь вывести меня из равновесия - то пустой номер . Вот не знаю , как мягче сказать ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:18
#10812
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Цитата:
111:
Не делай из себя дурачка

---Вот только оскорблять не надо . Тут только ты один умный . А все у тебя дурачки , и все врут , кроме тебя :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:27
#10813
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----Цитата:
111:
А как по твоему надо Крым отбирать,

----А кто его отбирал ? Провели референдум . Итоги знаешь ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 23:59
#10814
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Цитата:
Гога:
Провели референдум .

Кончай чесать про референдумы то, будь то в Чечне или в Украине.
Ты знаешь что это не так.
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