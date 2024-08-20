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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 14:47
Цитата:
----Это твои выдумки .
111:
Но ты же поддержал армию педофилов и убийц Путина?
Но ты же поддержал армию педофилов и убийц Путина?
----Это твои выдумки .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 14:51
Цитата:
Хм..
То есть ты против того, что Путин начал кровью отхватывать территории Украины и Крым в том числе, так как это на данный момент территория Украины?
[Исправлено: 111, 20.08.2024 - 15:51]
Гога:
Это твои выдумки .
Это твои выдумки .
Хм..
То есть ты против того, что Путин начал кровью отхватывать территории Украины и Крым в том числе, так как это на данный момент территория Украины?
[Исправлено: 111, 20.08.2024 - 15:51]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 15:03
Цитата:
----Про это вообще не давал комментов . Только картинку выставлял , какие города основала Екатерина Вторая .Цитата:
---Да , считал и считаю , что Крым российский . От своих не отказываюсь .Цитата:
---Про то , что я за или против , тоже никогда не писал . Так что врать и сочинять не надо .
111:
отхватывать территории Украины
отхватывать территории Украины
----Про это вообще не давал комментов . Только картинку выставлял , какие города основала Екатерина Вторая .Цитата:
111:
Крым
Крым
---Да , считал и считаю , что Крым российский . От своих не отказываюсь .Цитата:
111:
То есть ты против того, что Путин начал
То есть ты против того, что Путин начал
---Про то , что я за или против , тоже никогда не писал . Так что врать и сочинять не надо .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 15:26
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5663
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 19:34
Да мир ожесточился конкретно, никого не взволновала даже известие о голове насаженной на шест, причем не игиловцами! Наверное все привыкли, если почитать "Тараса Бульбу", там вообще в порядке вещей это было, зажарить полковника в форме для быка или бросать невинных младенцев в огонь! Так что вполне милая древняя европейская традиция! Мы же за традиционные ценности!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 20:57
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 20:58
Цитата:
Ну проехали, товарищ путинец, который хочет отобрать Крым, гоня на погибель сотни тысяч своих пацанов!
Гога:
Да , считал и считаю , что Крым российский . От своих не отказываюсь .Цитата:
Да , считал и считаю , что Крым российский . От своих не отказываюсь .Цитата:
Ну проехали, товарищ путинец, который хочет отобрать Крым, гоня на погибель сотни тысяч своих пацанов!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:08
Цитата:
----Господин писатель , когда уже небылицы перестанете сочинять ? Пруф в студию
111:
товарищ путинец
товарищ путинец
----Господин писатель , когда уже небылицы перестанете сочинять ? Пруф в студию
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:12
Цитата:
----Открою тебе секрет - никого никуда не гоню , нет у меня таких полномочий, и , тем более возможностей Читай внимательно мои комменты , и не перевирай их .Или уже грушевый пошёл ?
111:
гоня на погибель сотни тысяч своих пацанов!
гоня на погибель сотни тысяч своих пацанов!
----Открою тебе секрет - никого никуда не гоню , нет у меня таких полномочий, и , тем более возможностей Читай внимательно мои комменты , и не перевирай их .Или уже грушевый пошёл ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:16
Цитата:
А как по твоему надо Крым отбирать, армией педофилов и убийц?
Не делай из себя дурачка
Гога:
никого никуда не гоню ,
никого никуда не гоню ,
А как по твоему надо Крым отбирать, армией педофилов и убийц?
Не делай из себя дурачка
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:16
Цитата:
----Если ты хочешь вывести меня из равновесия - то пустой номер . Вот не знаю , как мягче сказать ?
111:
товарищ путинец
товарищ путинец
----Если ты хочешь вывести меня из равновесия - то пустой номер . Вот не знаю , как мягче сказать ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:18
Цитата:
---Вот только оскорблять не надо . Тут только ты один умный . А все у тебя дурачки , и все врут , кроме тебя
111:
Не делай из себя дурачка
Не делай из себя дурачка
---Вот только оскорблять не надо . Тут только ты один умный . А все у тебя дурачки , и все врут , кроме тебя
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 21:27
----Цитата:
----А кто его отбирал ? Провели референдум . Итоги знаешь ???
111:
А как по твоему надо Крым отбирать,
А как по твоему надо Крым отбирать,
----А кто его отбирал ? Провели референдум . Итоги знаешь ???
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.08.24 - 23:59
Цитата:
Кончай чесать про референдумы то, будь то в Чечне или в Украине.
Ты знаешь что это не так.
Гога:
Провели референдум .
Провели референдум .
Кончай чесать про референдумы то, будь то в Чечне или в Украине.
Ты знаешь что это не так.
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