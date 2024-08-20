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≡ "Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49907
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:19
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- Мы ребят тренируем, это командная игра, здесь надо сохранить лошадей, - объясняет президент федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - От того, что ты один первым прибежишь, оно не пойдет в зачет.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1507
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 23:56
#15
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Цитата:
111:
Африканцы не кочевники?


.......а турки кочевники ? они ведь тюркоязычные в нынешнию турцию откуда пришли, конину не едят....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 21.08.24 - 00:09
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
конину не едят.

При чем тут конина?
У тебя там что в голове то?
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Страница 2 из 2«12
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