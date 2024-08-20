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≡ "Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49907
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:19
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- Мы ребят тренируем, это командная игра, здесь надо сохранить лошадей, - объясняет президент федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - От того, что ты один первым прибежишь, оно не пойдет в зачет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:19
#1
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Цитата:
Всемирные игры кочевников проводятся в Казахстане впервые. В них примут участие спортсмены из Ирана, Турции, ЮАР, Монголии, 

У нас это Всемирный позор.
У кочевников вообще то огромные стада, пастбища, выбор лошадей и тд, у кочевников есть где жить в степи.
У нас степи проданы, кочевники все живут в ипотеках по Береканам всяким, потому что в степи уже безвыходная ситуация, а лошади принадлежат каким то баям, представляющим этот позор..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:20
#2
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Не понял, каким боком Россия страна кочевников?
Там в Украине что, кочевники воюют?
Не надо примазываться к нам азиатам..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:30
#3
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---Зачем вообще лошадей мучать ??? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:31
#4
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Цитата:
111:
Не надо примазываться к нам азиатам..

---А почему ЮАР не упомянул ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:34
#5
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Цитата:
Гога:
почему ЮАР не упомянул ?

Африканцы не кочевники?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1969
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:39
#6
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Цитата:
111:
Не понял, каким боком Россия страна кочевников? Там в Украине что, кочевники воюют? Не надо примазываться к нам азиатам..

А Татарстан, а Башкирия, Калмыки. А наследие 300 летнего властвования монгол? Осеменяли ведь по полной. При Чингизидах выйти замуж за монгола было престижно как сейчас за американца...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10888
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:43
#7
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Цитата:
111:
Там в Украине что, кочевники воюют?

----А причем тут политика ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16620
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:50
#8
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Цитата:
111:
Не понял, каким боком Россия страна кочевников?

Ну калмыки и ногайцы кочевники также

Цитата:
111:
У кочевников вообще то огромные стада, пастбища, выбор лошадей и тд, у кочевников есть где жить в степи

Ну это уже из разряда мифов))
Кочевники не шибко богато жили чем земледельцы
А часто и хуже
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:54
#9
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Цитата:
abaika95:
Кочевники не шибко богато жили чем земледельцы

Но у них были стада.
У наших сегодня нет, за исключением не многих, кому разрешено пасти еще где то, где до конца не выкупили хорошие земли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:56
#10
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Цитата:
abaika95:
Ну калмыки и ногайцы кочевники также

Да ну их, сама Россия не страна кочевников.
Понимаю еще этих, с саудовской аравии, недавно они с верблюдами спали и ели с одной ложки как говорится, но Россия нет.
Хоть там и есть какие то непонятные там народы в меньшинстве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40411
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:57
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Татарстан, а Башкирия, Калмыки. А

Они сегодня не кочевники, они сегодня поставляют свой скот на СВО, какие они кочевники..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1507
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 23:49
#12
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....кочевники бывшего союза никакие не кочевники одно слово осталось...самые настоящие кочевники которых я знаю это монголы,вот они да кочевники...сам в Монголии служил видел своими глазами... приходилось бывать в Чойбалсане там во дворах панельных пятиэтажек стояли юрты вот это кочевники не отступают от своих традиций....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1507
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 23:51
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
выйти замуж за монгола было престижно как сейчас за американца...

:-) :-) :-) ужас.....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1507
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 23:52
#14
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Цитата:
Гога:
---Зачем вообще лошадей мучать ??? :-x
....
....погоняют потом сьедят.... :lol: :lol: :lol:
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