Отправлено: - 14:39

111:

Не понял, каким боком Россия страна кочевников? Там в Украине что, кочевники воюют? Не надо примазываться к нам азиатам..

Цитата:А Татарстан, а Башкирия, Калмыки. А наследие 300 летнего властвования монгол? Осеменяли ведь по полной. При Чингизидах выйти замуж за монгола было престижно как сейчас за американца...