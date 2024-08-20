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"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49907
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:19
- Мы ребят тренируем, это командная игра, здесь надо сохранить лошадей, - объясняет президент федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - От того, что ты один первым прибежишь, оно не пойдет в зачет.
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Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:19
Цитата:
У нас это Всемирный позор.
У кочевников вообще то огромные стада, пастбища, выбор лошадей и тд, у кочевников есть где жить в степи.
У нас степи проданы, кочевники все живут в ипотеках по Береканам всяким, потому что в степи уже безвыходная ситуация, а лошади принадлежат каким то баям, представляющим этот позор..
Всемирные игры кочевников проводятся в Казахстане впервые. В них примут участие спортсмены из Ирана, Турции, ЮАР, Монголии,
У нас это Всемирный позор.
У кочевников вообще то огромные стада, пастбища, выбор лошадей и тд, у кочевников есть где жить в степи.
У нас степи проданы, кочевники все живут в ипотеках по Береканам всяким, потому что в степи уже безвыходная ситуация, а лошади принадлежат каким то баям, представляющим этот позор..
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:20
Не понял, каким боком Россия страна кочевников?
Там в Украине что, кочевники воюют?
Не надо примазываться к нам азиатам..
Там в Украине что, кочевники воюют?
Не надо примазываться к нам азиатам..
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:30
---Зачем вообще лошадей мучать ???
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:31
Цитата:
---А почему ЮАР не упомянул ?
111:
Не надо примазываться к нам азиатам..
Не надо примазываться к нам азиатам..
---А почему ЮАР не упомянул ?
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:34
Цитата:
Африканцы не кочевники?
Гога:
почему ЮАР не упомянул ?
почему ЮАР не упомянул ?
Африканцы не кочевники?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1969
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 14:39
Цитата:
А Татарстан, а Башкирия, Калмыки. А наследие 300 летнего властвования монгол? Осеменяли ведь по полной. При Чингизидах выйти замуж за монгола было престижно как сейчас за американца...
111:
Не понял, каким боком Россия страна кочевников? Там в Украине что, кочевники воюют? Не надо примазываться к нам азиатам..
Не понял, каким боком Россия страна кочевников? Там в Украине что, кочевники воюют? Не надо примазываться к нам азиатам..
А Татарстан, а Башкирия, Калмыки. А наследие 300 летнего властвования монгол? Осеменяли ведь по полной. При Чингизидах выйти замуж за монгола было престижно как сейчас за американца...
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:43
Цитата:
----А причем тут политика ?
111:
Там в Украине что, кочевники воюют?
Там в Украине что, кочевники воюют?
----А причем тут политика ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16620
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:50
Цитата:
Ну калмыки и ногайцы кочевники также
Цитата:
Ну это уже из разряда мифов))
Кочевники не шибко богато жили чем земледельцы
А часто и хуже
111:
Не понял, каким боком Россия страна кочевников?
Не понял, каким боком Россия страна кочевников?
Ну калмыки и ногайцы кочевники также
Цитата:
111:
У кочевников вообще то огромные стада, пастбища, выбор лошадей и тд, у кочевников есть где жить в степи
У кочевников вообще то огромные стада, пастбища, выбор лошадей и тд, у кочевников есть где жить в степи
Ну это уже из разряда мифов))
Кочевники не шибко богато жили чем земледельцы
А часто и хуже
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:54
Цитата:
Но у них были стада.
У наших сегодня нет, за исключением не многих, кому разрешено пасти еще где то, где до конца не выкупили хорошие земли.
abaika95:
Кочевники не шибко богато жили чем земледельцы
Кочевники не шибко богато жили чем земледельцы
Но у них были стада.
У наших сегодня нет, за исключением не многих, кому разрешено пасти еще где то, где до конца не выкупили хорошие земли.
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:56
Цитата:
Да ну их, сама Россия не страна кочевников.
Понимаю еще этих, с саудовской аравии, недавно они с верблюдами спали и ели с одной ложки как говорится, но Россия нет.
Хоть там и есть какие то непонятные там народы в меньшинстве.
abaika95:
Ну калмыки и ногайцы кочевники также
Ну калмыки и ногайцы кочевники также
Да ну их, сама Россия не страна кочевников.
Понимаю еще этих, с саудовской аравии, недавно они с верблюдами спали и ели с одной ложки как говорится, но Россия нет.
Хоть там и есть какие то непонятные там народы в меньшинстве.
"Это же история!" - Лошади костанайской породы готовятся к Всемирным играм кочевников
Отправлено: 20.08.24 - 14:57
Цитата:
Они сегодня не кочевники, они сегодня поставляют свой скот на СВО, какие они кочевники..
ПолиграфЪ Боярышников:
Татарстан, а Башкирия, Калмыки. А
Татарстан, а Башкирия, Калмыки. А
Они сегодня не кочевники, они сегодня поставляют свой скот на СВО, какие они кочевники..
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 23:49
....кочевники бывшего союза никакие не кочевники одно слово осталось...самые настоящие кочевники которых я знаю это монголы,вот они да кочевники...сам в Монголии служил видел своими глазами... приходилось бывать в Чойбалсане там во дворах панельных пятиэтажек стояли юрты вот это кочевники не отступают от своих традиций....
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 23:51
Цитата:
ужас.....
ПолиграфЪ Боярышников:
выйти замуж за монгола было престижно как сейчас за американца...
выйти замуж за монгола было престижно как сейчас за американца...
ужас.....
Re: "Это же история!" - Лошади костанайской породы...
Отправлено: 20.08.24 - 23:52
Цитата:
....погоняют потом сьедят....
Гога:....
---Зачем вообще лошадей мучать ???
---Зачем вообще лошадей мучать ???
....погоняют потом сьедят....
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