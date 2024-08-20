Re: Страшное слово "кондоминиум" - Как депутат Альберт...

Отправлено: - 23:17

- Я пытался внедрить опыт Германии. Хотел, но у меня не получилось. В Германии каждый дом получает БИН по факту рождения, как только его ввели в эксплуатацию.



....какой ещё такой опыт Германии.В 2020 только 46% немцев владеют недвижимостью. Живут в своём жилище 42%. В среднем в Европе в аренде проживает 30% населения.