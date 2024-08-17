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«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
N
Я робот(Пользователи)
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«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 11:34
Уроженка Тобыла 27-летняя Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА обучается на бакалавра на факультете политических наук и международных отношений в Мессинском университете и проживает в Мессине, на северо-востоке острова Сицилия в Италии. Шадиар рассказала о своей учебе и особенностях проживания в Италии.
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«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 16:05
Цитата:
111:Мир увидел. Я понял почему Абайка купил хату в челябинске. Я понял почему ты хочешь сына выгнать из дома. В Европу. Я понял почему Кайрат дочу в Венгрию отправил Я понял почему Макс уехал в Канаду
1
(Полноправные пользователи)
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«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 16:09
Цитата:
Ну вот видишь, ЛГБТ и феминизм, который сегодня есть у наших студентов, это есть хорошо.
Наконец то ты это понял..
Vit:
Мир увидел. Я понял почему Абайка купил хату в челябинске. Я понял почему ты хочешь сына выгнать из дома. В Европу. Я понял почему Кайрат дочу в Венгрию отправил Я понял почему Макс уехал в Канаду
Мир увидел. Я понял почему Абайка купил хату в челябинске. Я понял почему ты хочешь сына выгнать из дома. В Европу. Я понял почему Кайрат дочу в Венгрию отправил Я понял почему Макс уехал в Канаду
Ну вот видишь, ЛГБТ и феминизм, который сегодня есть у наших студентов, это есть хорошо.
Наконец то ты это понял..
Т
(Пользователи)
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«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 16:55
Цитата:
Наверное, сына жены.
Vit:
Наверное, сына жены.
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 17:20
Цитата:
Я ушёл когда мы уже ненавидили друг друга. Нет дети мои. Хотя. Кто знает. Бабы же те ещё. Не есключаю что рога. Вы же мне намекаите на это. Она одна. И знает что если и найдёт. То точно. Будет от меня.
ТТ:
Я ушёл когда мы уже ненавидили друг друга. Нет дети мои. Хотя. Кто знает. Бабы же те ещё. Не есключаю что рога. Вы же мне намекаите на это. Она одна. И знает что если и найдёт. То точно. Будет от меня.
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 18.08.24 - 00:38
Цитата:
....хочешь о местных пожалуйста...
Несколько школьников в Кызылорде 8 месяцев принуждали одноклассницу заниматься проституцией. Мать утверждает, что в полиции ей не давали подать заявление и угрожали лишением родительских прав.14 августа решением Кызылординского областного суда двух только что окончивших школу девушек и одного парня отправили в изолятор временного содержания сроком на два месяца. Еще один выпускник до завершения следствия будет находиться под домашним арестом. Их подозревают в действиях по насильственному ограничению свободы одноклассницы, которую заставляли заниматься проституцией. Возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией группой лиц по предварительному сговору".Кололи наркотики и обещали убить родителей Случай в Кызылорде потряс общественность Казахстана так же, как и история погибшей от побоев Салтанат Нукеновой. О длившихся с начала текущего года издевательствах в отношении шестнадцатилетней школьницы стало известно 8 августа из размещенной в социальных сетях информации фонда защиты прав женщин и детей "Не молчи". Не найдя понимания ни в школе, ни в полиции, мать девушки обратилась за помощью к правозащитникам. "У нее отобрали телефон, зарегистрировали на сайте проституток. Если первые дни она только ночью выходила, то потом это стало и вечером и днем. Было время, когда ее заставляли этим заниматься по двое суток без перерыва", - рассказала мать на онлайн пресс-конференции 14 августа. По ее словам, если дочь вовремя не перечисляла деньги "хозяевам", ее избивали и издевались над ней. Девушке капали на живот расплавленные целлофановые пакеты, кололи наркотики, заталкивали подожженную бумагу в нижнее белье, обещали порезать половые органы и угрожали убить родителей.Мать и отец девушки узнали о проблемах дочери от известного блогера, имя которого не называется. Блогер сам позвонил родителям девушки после того, как она 6 августа обратилась к нему с просьбой найти деньги. Оказалось, что бывшие одноклассники пообещали сбрить у нее волосы и брови, если она до 12 августа не выплатит "долги" в 250 тысяч тенге (около 475 евро) и "штраф" в 750 тысяч тенге (более 1430 евро) за "неисполнение своих обязанностей". По словам матери, когда дочь 6 августа пришла домой, выяснилось, что за прошедшие восемь месяцев ее насильно заставили в гостиницах, саунах и по вызову в квартирах "обслужить" тысячу клиентов.Специнтернат и уголовное дело за заявление о преступлении Родителей пострадавшей девушки угрожают лишить родительских прав. Мать утверждает, что после того, как дочь замкнулась, стала буквально обивать пороги школы и полиции. Но все эти хождения результата не дали. "Школа говорила, что девочка не ночует дома, потому что она у подруги. А потом мне говорили, если вы подадите заявление, у нее будет испорчена характеристика, и вас лишат родительских прав. Ее сдадут в специнтернат. В ювенальной полиции мне так же угрожали специнтернатом. Я в ГУВД обращалась несколько раз. И ни разу мне не дали написать заявление", - рассказала мать. "Вчера (13 августа – Ред.) меня вызвал к себе начальник ДВД. Спросил, почему вы обращаетесь в СМИ? На фонд "Не молчи" наложен арест. Дина Тансари находится под следствием. Сказал, что мы здесь сами все решим. И тут же дал указание следователю, чтобы против меня завели уголовное дело", - сообщила мать на пресс-конференции.Находящаяся за пределами Казахстана Дина Тансари, которую обвиняют в распространении заведомо ложной информации, мошенничестве и в нарушении неприкосновенности частной жизни, не удивлена словам начальника ДВД Кызылорды. "Насилие в Казахстане продолжает процветать. И в этом есть вина властей. Та же открытая работа сайта проституток - там очень много публикаций почти по всем городам Казахстана. Его не могут, а может, и не хотят закрыть. С 2017 года у нас это четвертый кейс. И очень многое зависит от того, как действуют родители. Есть родители, которые не хотят огласки и просят нас тихо решить вопрос. А есть и такие боевые, как мама этой девочки", - сказала Дина Тансари.Сила "Уята" По наблюдениям правозащитницы, аналогичных историй может быть зарегистрировано в десятки раз больше. Но этого не происходит из-за нежелания отдельных правоохранителей заниматься расследованием и позиции школьных администраций. "Руководители школ часто являются первыми, кто пытается скрыть преступления среди учащихся. То же самое происходит и на уровне родительских комитетов. Родителям попавших в беду детей запрещают говорить и куда-либо жаловаться, стараясь оставить проблемы подростковой преступности внутри учебного заведения", - заметила Дина Тансари. По ее словам, у фонда "Не молчи" есть десятки нераскрытых кейсов, когда дети насиловали детей. Немаловажным фактором, считает Дина Тансари, является и распространенная в Казахстане культура "уята" (стыда - Ред.), которая порицает публичные признания жертв насильственных действий. Принцип "уята" предусматривает, что жертва насилия сама виновата в надругательстве над ней.О проблеме рабства в Казахстане, в том числе и сексуального, говорит и опубликованная 9 августа информация от МВД. Согласно отчету, с начала 2024 года в стране "было выявлено и пресечено 137 фактов торговли людьми, в том числе девять случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации".
abaika95:
Материалы о Казахстанских студентах будут или хотябы просто о местных?
Материалы о Казахстанских студентах будут или хотябы просто о местных?
....хочешь о местных пожалуйста...
Несколько школьников в Кызылорде 8 месяцев принуждали одноклассницу заниматься проституцией. Мать утверждает, что в полиции ей не давали подать заявление и угрожали лишением родительских прав.14 августа решением Кызылординского областного суда двух только что окончивших школу девушек и одного парня отправили в изолятор временного содержания сроком на два месяца. Еще один выпускник до завершения следствия будет находиться под домашним арестом. Их подозревают в действиях по насильственному ограничению свободы одноклассницы, которую заставляли заниматься проституцией. Возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией группой лиц по предварительному сговору".Кололи наркотики и обещали убить родителей Случай в Кызылорде потряс общественность Казахстана так же, как и история погибшей от побоев Салтанат Нукеновой. О длившихся с начала текущего года издевательствах в отношении шестнадцатилетней школьницы стало известно 8 августа из размещенной в социальных сетях информации фонда защиты прав женщин и детей "Не молчи". Не найдя понимания ни в школе, ни в полиции, мать девушки обратилась за помощью к правозащитникам. "У нее отобрали телефон, зарегистрировали на сайте проституток. Если первые дни она только ночью выходила, то потом это стало и вечером и днем. Было время, когда ее заставляли этим заниматься по двое суток без перерыва", - рассказала мать на онлайн пресс-конференции 14 августа. По ее словам, если дочь вовремя не перечисляла деньги "хозяевам", ее избивали и издевались над ней. Девушке капали на живот расплавленные целлофановые пакеты, кололи наркотики, заталкивали подожженную бумагу в нижнее белье, обещали порезать половые органы и угрожали убить родителей.Мать и отец девушки узнали о проблемах дочери от известного блогера, имя которого не называется. Блогер сам позвонил родителям девушки после того, как она 6 августа обратилась к нему с просьбой найти деньги. Оказалось, что бывшие одноклассники пообещали сбрить у нее волосы и брови, если она до 12 августа не выплатит "долги" в 250 тысяч тенге (около 475 евро) и "штраф" в 750 тысяч тенге (более 1430 евро) за "неисполнение своих обязанностей". По словам матери, когда дочь 6 августа пришла домой, выяснилось, что за прошедшие восемь месяцев ее насильно заставили в гостиницах, саунах и по вызову в квартирах "обслужить" тысячу клиентов.Специнтернат и уголовное дело за заявление о преступлении Родителей пострадавшей девушки угрожают лишить родительских прав. Мать утверждает, что после того, как дочь замкнулась, стала буквально обивать пороги школы и полиции. Но все эти хождения результата не дали. "Школа говорила, что девочка не ночует дома, потому что она у подруги. А потом мне говорили, если вы подадите заявление, у нее будет испорчена характеристика, и вас лишат родительских прав. Ее сдадут в специнтернат. В ювенальной полиции мне так же угрожали специнтернатом. Я в ГУВД обращалась несколько раз. И ни разу мне не дали написать заявление", - рассказала мать. "Вчера (13 августа – Ред.) меня вызвал к себе начальник ДВД. Спросил, почему вы обращаетесь в СМИ? На фонд "Не молчи" наложен арест. Дина Тансари находится под следствием. Сказал, что мы здесь сами все решим. И тут же дал указание следователю, чтобы против меня завели уголовное дело", - сообщила мать на пресс-конференции.Находящаяся за пределами Казахстана Дина Тансари, которую обвиняют в распространении заведомо ложной информации, мошенничестве и в нарушении неприкосновенности частной жизни, не удивлена словам начальника ДВД Кызылорды. "Насилие в Казахстане продолжает процветать. И в этом есть вина властей. Та же открытая работа сайта проституток - там очень много публикаций почти по всем городам Казахстана. Его не могут, а может, и не хотят закрыть. С 2017 года у нас это четвертый кейс. И очень многое зависит от того, как действуют родители. Есть родители, которые не хотят огласки и просят нас тихо решить вопрос. А есть и такие боевые, как мама этой девочки", - сказала Дина Тансари.Сила "Уята" По наблюдениям правозащитницы, аналогичных историй может быть зарегистрировано в десятки раз больше. Но этого не происходит из-за нежелания отдельных правоохранителей заниматься расследованием и позиции школьных администраций. "Руководители школ часто являются первыми, кто пытается скрыть преступления среди учащихся. То же самое происходит и на уровне родительских комитетов. Родителям попавших в беду детей запрещают говорить и куда-либо жаловаться, стараясь оставить проблемы подростковой преступности внутри учебного заведения", - заметила Дина Тансари. По ее словам, у фонда "Не молчи" есть десятки нераскрытых кейсов, когда дети насиловали детей. Немаловажным фактором, считает Дина Тансари, является и распространенная в Казахстане культура "уята" (стыда - Ред.), которая порицает публичные признания жертв насильственных действий. Принцип "уята" предусматривает, что жертва насилия сама виновата в надругательстве над ней.О проблеме рабства в Казахстане, в том числе и сексуального, говорит и опубликованная 9 августа информация от МВД. Согласно отчету, с начала 2024 года в стране "было выявлено и пресечено 137 фактов торговли людьми, в том числе девять случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации".
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 18.08.24 - 00:49
Цитата:
.....Vit как будешь в Германии как это по ихнему а вот херцлих вилькомень так это ты мне свисни,я тут под Дортмундом работаю меня уже повысили в начальника стал ну бригадиром назначили,а и зарплату повысили сказали не кому не говорить сколько....так это место переночевать есть в контейнере тебе как гостю выделю на первом ярусе,кондеционер ,душ все дела магазин рядом,встречу отметим как положено...до встречи...
Vit:
Открываю визу шенген. 30 человек. 25 казахов. 5 орысов. Уезжают. Даже местные. Вон Абайка купил хату.Эта РФ типа рубль упал) Марик сына отправляет в Европу.
Открываю визу шенген. 30 человек. 25 казахов. 5 орысов. Уезжают. Даже местные. Вон Абайка купил хату.Эта РФ типа рубль упал) Марик сына отправляет в Европу.
.....Vit как будешь в Германии как это по ихнему а вот херцлих вилькомень так это ты мне свисни,я тут под Дортмундом работаю меня уже повысили в начальника стал ну бригадиром назначили,а и зарплату повысили сказали не кому не говорить сколько....так это место переночевать есть в контейнере тебе как гостю выделю на первом ярусе,кондеционер ,душ все дела магазин рядом,встречу отметим как положено...до встречи...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16620
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 18.08.24 - 11:32
Цитата:
Нет
Ты больше на рифму к патриоту походишь
Цитата:
А что не так? Это такие же немцы как ты)Цитата:
ты там главный на курултае?)
Vit:
Я патреот.
Я патреот.
Нет
Ты больше на рифму к патриоту походишь
Цитата:
Эл-починно:
Канечно
Канечно
А что не так? Это такие же немцы как ты)Цитата:
Эл-починно:
Не совсем по теме, но может быть тоже будет интересным, кому то?! Купылтай казахов в Кёльне
Не совсем по теме, но может быть тоже будет интересным, кому то?! Купылтай казахов в Кёльне
ты там главный на курултае?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16620
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 18.08.24 - 11:37
Цитата:
Наконец-то
Не прошло и 4 года
До Вита дошло что такое падение рубля Цитата:
Ну такое говно про твою Россию я могу пачками найти но ты же сразу возмутишься
Но смотри какая петрушка
Об этой ситуации написала Дина Тансари на которую заведено дело
Сама она в Казахстане не проживает
И последним ее говно истории как-то не удачно схлопываются
Где мальчик из абайской области которого якобы насиловали (опять износ) в школе?
Так много об этом писали в итоге случай не подтвердился а мама мальчика тупо гнала
Где срочник из Костаная которого якобы деды в кому отправили? Столько писали тут об этом а срочник из комы вышел и тишину поймал
Так и эта история пахнет таким же п****ом в особенности о 1000 клиентов которых объявили насильниками)))
Так что ты лучше научись разбираться в информационных набросах а то какой из с тебя сборщик клубники то в Британии будет?
Не отличишь ягоду от собачего кала
Vit:
Я понял почему Абайка купил хату в челябинске
Я понял почему Абайка купил хату в челябинске
Наконец-то
Не прошло и 4 года
До Вита дошло что такое падение рубля Цитата:
родом из Шанхая2022:
хочешь о местных пожалуйста... Несколько школьников в Кызылорде 8 месяцев принуждали одноклассницу заниматься проституцией
хочешь о местных пожалуйста... Несколько школьников в Кызылорде 8 месяцев принуждали одноклассницу заниматься проституцией
Ну такое говно про твою Россию я могу пачками найти но ты же сразу возмутишься
Но смотри какая петрушка
Об этой ситуации написала Дина Тансари на которую заведено дело
Сама она в Казахстане не проживает
И последним ее говно истории как-то не удачно схлопываются
Где мальчик из абайской области которого якобы насиловали (опять износ) в школе?
Так много об этом писали в итоге случай не подтвердился а мама мальчика тупо гнала
Где срочник из Костаная которого якобы деды в кому отправили? Столько писали тут об этом а срочник из комы вышел и тишину поймал
Так и эта история пахнет таким же п****ом в особенности о 1000 клиентов которых объявили насильниками)))
Так что ты лучше научись разбираться в информационных набросах а то какой из с тебя сборщик клубники то в Британии будет?
Не отличишь ягоду от собачего кала
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
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- 16620
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 18.08.24 - 11:40
Комментарий удален модератором.
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 18.08.24 - 14:23
Цитата:
......что ж ты братец с России начинаешь во первых у тебя там имеется недвижимость,которой у меня нет а живу я в шлаколитом доме постройки 60х 70х годов.В этой статье также Россия не упоминается,статья про нашу соотечественницу а не то что там у соседа за зобором.Это статья наших западных друзей куда мы продаём свои энергоресурсы и полезные ископаемые, и если ты не знал в чём я совневаюсь что наша нефть идёт в Новороссийский порт через Россию,следовательно туда приходят западные танкеры которые нашу нефть транспортируют на запад....Эта статья написана журналистом Доче Велле а то что пишит западная пресса это правда мы ведь многовекторные в которой никто не должен сомневаться в отличии от Скабеевской Поповской,Российской пропаганды....НЕ ПРАВДАЛИ... ...ОбществоКазахстанПринуждение к проституции в Казахстане: как такое возможноАнатолий Иванов...вот тебе журналист,этот русурс DW в России заблокирован в отличии от нас так что можешь без проблем посещать его при желании...
abaika95:
Ну такое говно про твою Россию я могу пачками найти но ты же сразу возмутишься Но смотри какая петрушка Об этой ситуации написала Дина Тансари на которую заведено дело Сама она в Казахстане не проживает И последним ее говно истории как-то не удачно схлопываются Где мальчик из абайской области которого якобы насиловали (опять износ) в школе?
Ну такое говно про твою Россию я могу пачками найти но ты же сразу возмутишься Но смотри какая петрушка Об этой ситуации написала Дина Тансари на которую заведено дело Сама она в Казахстане не проживает И последним ее говно истории как-то не удачно схлопываются Где мальчик из абайской области которого якобы насиловали (опять износ) в школе?
......что ж ты братец с России начинаешь во первых у тебя там имеется недвижимость,которой у меня нет а живу я в шлаколитом доме постройки 60х 70х годов.В этой статье также Россия не упоминается,статья про нашу соотечественницу а не то что там у соседа за зобором.Это статья наших западных друзей куда мы продаём свои энергоресурсы и полезные ископаемые, и если ты не знал в чём я совневаюсь что наша нефть идёт в Новороссийский порт через Россию,следовательно туда приходят западные танкеры которые нашу нефть транспортируют на запад....Эта статья написана журналистом Доче Велле а то что пишит западная пресса это правда мы ведь многовекторные в которой никто не должен сомневаться в отличии от Скабеевской Поповской,Российской пропаганды....НЕ ПРАВДАЛИ... ...ОбществоКазахстанПринуждение к проституции в Казахстане: как такое возможноАнатолий Иванов...вот тебе журналист,этот русурс DW в России заблокирован в отличии от нас так что можешь без проблем посещать его при желании...
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 18.08.24 - 14:28
Цитата:
....если опустился до кала значит всё правильно...что кал глазёнки режет ненравится...нравится не нравится терпи моя красавица .....пословица
abaika95:
Так что ты лучше научись разбираться в информационных набросах а то какой из с тебя сборщик клубники то в Британии будет? Не отличишь ягоду от собачего кала
Так что ты лучше научись разбираться в информационных набросах а то какой из с тебя сборщик клубники то в Британии будет? Не отличишь ягоду от собачего кала
....если опустился до кала значит всё правильно...что кал глазёнки режет ненравится...нравится не нравится терпи моя красавица .....пословица
s
(Полноправные пользователи)
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«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 18.08.24 - 16:10
Цитата:
Почему, у z патриотов, всегда идет подмена понятий, если возражаешь про Россию, сразу,а посмотри на Америку? Мне многие действия, как в США, так и Запада в целом на международной арене не нравятся, начиная с Ирака, они тоже во многом полагаются на силу. И в Казахстане мне много что не нравится, идеального общества, как и идеальных людей нне существует по моему мнению! А если есть люди близкие к идеалу, то это скучные и бесцветные люди!
родом из Шанхая2022:
сомневаться в
сомневаться в
Почему, у z патриотов, всегда идет подмена понятий, если возражаешь про Россию, сразу,а посмотри на Америку? Мне многие действия, как в США, так и Запада в целом на международной арене не нравятся, начиная с Ирака, они тоже во многом полагаются на силу. И в Казахстане мне много что не нравится, идеального общества, как и идеальных людей нне существует по моему мнению! А если есть люди близкие к идеалу, то это скучные и бесцветные люди!
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 18.08.24 - 16:41
Цитата:
......Ливия,Афганистан,сектор Газа Палестина дополню,Saba перестаньте ярлыки вешать у каждого своя точка зрения только это.....вы достигли определённой точки комфорта возможно,боитесь всё это потерять,нравится это поза сколько угодно стойте,есть страны которые не хотят стоять в этой позе вот и всё проиходит,да за эту позу ещё приличные деньги платить надо....
saba:
Почему, у z патриотов, всегда идет подмена понятий, если возражаешь про Россию, сразу,а посмотри на Америку? Мне многие действия, как в США, так и Запада в целом на международной арене не нравятся, начиная с Ирака, они тоже во многом полагаются на силу.
Почему, у z патриотов, всегда идет подмена понятий, если возражаешь про Россию, сразу,а посмотри на Америку? Мне многие действия, как в США, так и Запада в целом на международной арене не нравятся, начиная с Ирака, они тоже во многом полагаются на силу.
......Ливия,Афганистан,сектор Газа Палестина дополню,Saba перестаньте ярлыки вешать у каждого своя точка зрения только это.....вы достигли определённой точки комфорта возможно,боитесь всё это потерять,нравится это поза сколько угодно стойте,есть страны которые не хотят стоять в этой позе вот и всё проиходит,да за эту позу ещё приличные деньги платить надо....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
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Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 19.08.24 - 11:01
Цитата:
потому что ты то россиянин
о тебе и речь Цитата:
с кем общаюсь к его теме и апеллирую Цитата:
и что дальше? Цитата:
нет
никто об этом и не говорит
это вам скабеевским так хочется думать Цитата:
мы можем читать такие статьи и обсуждать
а россия не может)
Цитата:
это твое жизненное кредо?
родом из Шанхая2022:
что ж ты братец с России начинаешь
что ж ты братец с России начинаешь
потому что ты то россиянин
о тебе и речь Цитата:
родом из Шанхая2022:
.В этой статье также Россия не упоминается,статья про нашу соотечественницу а не то что там у соседа за зобором.
.В этой статье также Россия не упоминается,статья про нашу соотечественницу а не то что там у соседа за зобором.
с кем общаюсь к его теме и апеллирую Цитата:
родом из Шанхая2022:
Эта статья написана журналистом Доче Велле
Эта статья написана журналистом Доче Велле
и что дальше? Цитата:
родом из Шанхая2022:
что пишит западная пресса это правда
что пишит западная пресса это правда
нет
никто об этом и не говорит
это вам скабеевским так хочется думать Цитата:
родом из Шанхая2022:
от тебе журналист,этот русурс DW в России заблокирован
от тебе журналист,этот русурс DW в России заблокирован
мы можем читать такие статьи и обсуждать
а россия не может)
Цитата:
родом из Шанхая2022:
если опустился до кала значит всё правильно
если опустился до кала значит всё правильно
это твое жизненное кредо?
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 20.08.24 - 23:02
Цитата:
...ошибочка Абайка у меня гажданство РК кто меня пустит с Российским паспортом клубнику собирать....дуууумаать надо....
abaika95:
потому что ты то россиянин о тебе и речь Цитата:
потому что ты то россиянин о тебе и речь Цитата:
...ошибочка Абайка у меня гажданство РК кто меня пустит с Российским паспортом клубнику собирать....дуууумаать надо....
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