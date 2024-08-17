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abaika95:

Материалы о Казахстанских студентах будут или хотябы просто о местных?

Цитата:....хочешь о местных пожалуйста...Несколько школьников в Кызылорде 8 месяцев принуждали одноклассницу заниматься проституцией. Мать утверждает, что в полиции ей не давали подать заявление и угрожали лишением родительских прав.14 августа решением Кызылординского областного суда двух только что окончивших школу девушек и одного парня отправили в изолятор временного содержания сроком на два месяца. Еще один выпускник до завершения следствия будет находиться под домашним арестом. Их подозревают в действиях по насильственному ограничению свободы одноклассницы, которую заставляли заниматься проституцией. Возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией группой лиц по предварительному сговору".Кололи наркотики и обещали убить родителей Случай в Кызылорде потряс общественность Казахстана так же, как и история погибшей от побоев Салтанат Нукеновой. О длившихся с начала текущего года издевательствах в отношении шестнадцатилетней школьницы стало известно 8 августа из размещенной в социальных сетях информации фонда защиты прав женщин и детей "Не молчи". Не найдя понимания ни в школе, ни в полиции, мать девушки обратилась за помощью к правозащитникам. "У нее отобрали телефон, зарегистрировали на сайте проституток. Если первые дни она только ночью выходила, то потом это стало и вечером и днем. Было время, когда ее заставляли этим заниматься по двое суток без перерыва", - рассказала мать на онлайн пресс-конференции 14 августа. По ее словам, если дочь вовремя не перечисляла деньги "хозяевам", ее избивали и издевались над ней. Девушке капали на живот расплавленные целлофановые пакеты, кололи наркотики, заталкивали подожженную бумагу в нижнее белье, обещали порезать половые органы и угрожали убить родителей.Мать и отец девушки узнали о проблемах дочери от известного блогера, имя которого не называется. Блогер сам позвонил родителям девушки после того, как она 6 августа обратилась к нему с просьбой найти деньги. Оказалось, что бывшие одноклассники пообещали сбрить у нее волосы и брови, если она до 12 августа не выплатит "долги" в 250 тысяч тенге (около 475 евро) и "штраф" в 750 тысяч тенге (более 1430 евро) за "неисполнение своих обязанностей". По словам матери, когда дочь 6 августа пришла домой, выяснилось, что за прошедшие восемь месяцев ее насильно заставили в гостиницах, саунах и по вызову в квартирах "обслужить" тысячу клиентов.Специнтернат и уголовное дело за заявление о преступлении Родителей пострадавшей девушки угрожают лишить родительских прав. Мать утверждает, что после того, как дочь замкнулась, стала буквально обивать пороги школы и полиции. Но все эти хождения результата не дали. "Школа говорила, что девочка не ночует дома, потому что она у подруги. А потом мне говорили, если вы подадите заявление, у нее будет испорчена характеристика, и вас лишат родительских прав. Ее сдадут в специнтернат. В ювенальной полиции мне так же угрожали специнтернатом. Я в ГУВД обращалась несколько раз. И ни разу мне не дали написать заявление", - рассказала мать. "Вчера (13 августа – Ред.) меня вызвал к себе начальник ДВД. Спросил, почему вы обращаетесь в СМИ? На фонд "Не молчи" наложен арест. Дина Тансари находится под следствием. Сказал, что мы здесь сами все решим. И тут же дал указание следователю, чтобы против меня завели уголовное дело", - сообщила мать на пресс-конференции.Находящаяся за пределами Казахстана Дина Тансари, которую обвиняют в распространении заведомо ложной информации, мошенничестве и в нарушении неприкосновенности частной жизни, не удивлена словам начальника ДВД Кызылорды. "Насилие в Казахстане продолжает процветать. И в этом есть вина властей. Та же открытая работа сайта проституток - там очень много публикаций почти по всем городам Казахстана. Его не могут, а может, и не хотят закрыть. С 2017 года у нас это четвертый кейс. И очень многое зависит от того, как действуют родители. Есть родители, которые не хотят огласки и просят нас тихо решить вопрос. А есть и такие боевые, как мама этой девочки", - сказала Дина Тансари.Сила "Уята" По наблюдениям правозащитницы, аналогичных историй может быть зарегистрировано в десятки раз больше. Но этого не происходит из-за нежелания отдельных правоохранителей заниматься расследованием и позиции школьных администраций. "Руководители школ часто являются первыми, кто пытается скрыть преступления среди учащихся. То же самое происходит и на уровне родительских комитетов. Родителям попавших в беду детей запрещают говорить и куда-либо жаловаться, стараясь оставить проблемы подростковой преступности внутри учебного заведения", - заметила Дина Тансари. По ее словам, у фонда "Не молчи" есть десятки нераскрытых кейсов, когда дети насиловали детей. Немаловажным фактором, считает Дина Тансари, является и распространенная в Казахстане культура "уята" (стыда - Ред.), которая порицает публичные признания жертв насильственных действий. Принцип "уята" предусматривает, что жертва насилия сама виновата в надругательстве над ней.О проблеме рабства в Казахстане, в том числе и сексуального, говорит и опубликованная 9 августа информация от МВД. Согласно отчету, с начала 2024 года в стране "было выявлено и пресечено 137 фактов торговли людьми, в том числе девять случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации".