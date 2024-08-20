Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Приговор по делу об...

Отправлено: - 19:31

Смягчающим обстоятельством признать наличие у подсудимого психического заболевания

Много пациентов из интерната для проблемных по нездоровью граждан выпустили на волю. Последние купили квартиры, устроились на работу,ведут вполне симпатичный образ жизни, однако какого лешего этих ребят держали в интернате столько лет никто не может дать внятного ответа. С чего это вдруг однажды их выпустили на волю???