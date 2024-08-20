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≡ «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49906
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 14:09
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В аварии с перевернувшимся минивэном в Еманжелинске сильно пострадал 20-летний житель Казахстана Денис. Он недавно отслужил и ехал в челябинский аэропорт, чтобы отправиться к родственникам в другой регион. Очевидцы и пассажиры Toyota описали, что происходило в первые минуты после случившегося.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40407
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 14:09
#1
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Их везли как скот, а они водятелу ничего сказать не могли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16620
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 14:47
#2
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Цитата:
111:
Их везли как скот, а они водятелу ничего сказать не могли?

Многие вонять же сразу начинают
Типа чё вы мне тут под руку говорите без вас разберусь...

Один раз ехал,тетка начала орать на водителя чтобы он не превышал скорость потомучто недавно на трассе альфард разбился
Водитель не выдержал и высадил тётку
Потом всю дорогу дёргался и матерился что такие темы лучше не поднимать в дороге...
Ещё и таксерам знакомым всем позвонил и сказал чтобы эту тётку не брали))
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
324
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 17:05
#3
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Очередной дурачок наломал дров, не нужно с кем попало вести никаких дел, вообще нельзя подходить к ним, тем более ездить
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
316
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 17:23
#4
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Таким водятлам даже на ишаках ездить нельзя доверять!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6415
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 18:43
#5
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Цитата:
111:

Цитата:
abaika95:

Цитата:
ОГПУ:


Единственный выход: - для себя, конечно- или в поезде или в сертифицированном автобусе или же на самолёте. Не считая - своим транспортом. Конечно- затратно, скорость не та, но зато- ЖИВ, ЗДОРОВ и кости целы.
Рейды ГАИ; ужесточение ПДД; поменять правила перевозки и прочее ЧЕПУХУ- это всё ОБХОДИТЬСЯ таксистами-нелегалами, тем более в нашем сплошь КОРРУМПИРОВАННОМ государственном и силовом аппарате.
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
939
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 18:52
#6
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Давайте скажем спасибо тем, с чьей легкой руки продали автовокзал! Только благодаря им, загнулись официальные перевозки и развелись всякие альфрады и им подобные. Оставить областной центр без вокзала - это верх идиотизма, особенно, если взять во внимание, что область граничит с другим государством.

Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления. Водителям-нарушителям - по заслугам воздастся. Властям - хоть что-то вынести из опыта, получаемого благодаря их решениям.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5663
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 19:24
#7
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Цитата:
vofkakst:

Дело не в автовокзале! У меня каждую ночь проезжают эти альфарды, из Астаны в Актобе(1500 км),в Орал( около 2000 км) , про Актау, Кызыл Орду и Шымкент вообще молчу, какой километраж! Туда автобусы не ездят, а сервис востребован! Пока люди будут наплевательски относиться к своей безопасности и жизни обязательно будут ездить Альфарды!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5663
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 19:28
#8
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Да и кстати поезда туда ходят из Астаны, почему едут ещё и с маленькими детьми, для меня загадка! Говорят билетов на поезд нет, но это обычно летом, зимой количество Альфардов не снижается!
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
939
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 19:51
#9
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Цитата:
saba:
Дело не в автовокзале

Отчасти. Официальные перевозчики теперь курят в сторонке. Можно и на альфрадах возить. Только официально , с билетами и адекватными, профессиональными водителями
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
808
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 19:57
#10
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Цитата:
saba:
люди будут наплевательски относиться к своей безопасности и жизни

Отсюда вопрос - а нафига государству заботится о безопасности подобных граждан? Хотят разбиваться пусть себе разбиваются жалко чтоли. И объем медицинских услуг именно поэтому должен иметь прямую связь с количеством отчислений на страховку или наличных денег в кармане. Мало отчислений и денег нет - скотчем перемотали после подобной аварии и домой, домой..там дальше как нибудь сам. После первого раза напрочь отпадет желание пользоваться подобным видом транспорта.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5663
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 20:11
#11
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Цитата:
vofkakst:
Только официально , с билетами и адекватными, профессиональными водителями

Я в последнее время езжу на общественном транспорте, на автобусе, офицально, с билетами и что? Я на такси в легковой машине так не ездил, как многие в автобусе.Это не панацея!
Это радость только для государства в плане налогов и всё!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5663
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 20:17
#12
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Цитата:
Карачун:
первого раза напрочь отпадет желание пользоваться

Возражу, все эти Дтп это же происходит не со мной, со мной ничего не может случиться, потому что я бессмертный!
Приведу пример, сливается у меня газовоз, бочка в 15000 литров и моя бочка в 20000 литров, собралась очередь, смотрю сидит водитель и курит! Я к нему, а он я же в машине курю, не на улице, занавес!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
808
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 20:29
#13
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Цитата:
saba:
Приведу пример,

Ну, это в правилах должно быть во время всех этих манипуляций всех с заправки на ...
Второй вопрос вы нарушение правил пользования азс в части курения на территории частной собственности (а там на минуточку нет указаний в машине или в скафандре) зафиксировали с тем чтобы во-первых более не оказывать этому водителю более услуги по заправке, во вторых для привлечения к ответственности за действия влекущие за собой потенциальную общественную опасность?
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