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≡ Мужа убил, жену связал скотчем - Приговор по делу об убийстве в Лисаковске вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49906
Мужа убил, жену связал скотчем - Приговор по делу об убийстве в Лисаковске вынесли в суде Костаная
Отправлено: 20.08.24 - 19:19
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Уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Лисаковска Никиты ХОХРЯКОВА начали рассматривать в СМУС Костанайской области 18 марта. Все пять месяцев дело рассматривалось без участия СМИ - об этом попросила потерпевшая, а ее поддержала прокурор. Журналистов позвали только на приговор.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40407
Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Приговор по делу об...
Отправлено: 20.08.24 - 19:19
#1
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Бабе повезло, и от мужа избавилась и бабки получила, а может и еще что то от убийцы, пока знакомилась.
Темное это дело.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1969
Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Приговор по делу об...
Отправлено: 20.08.24 - 19:24
#2
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Цитата:
Мужа убил, жену связал скотчем - Приговор по делу об убийстве в Лисаковске вынесли в суде Костаная

Источник:

Ну никогда такого не было и вот опять ...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7036
Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Приговор по делу об...
Отправлено: 20.08.24 - 19:31
#3
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Смягчающим обстоятельством признать наличие у подсудимого психического заболевания
Много пациентов из интерната для проблемных по нездоровью граждан выпустили на волю. Последние купили квартиры, устроились на работу,ведут вполне симпатичный образ жизни, однако какого лешего этих ребят держали в интернате столько лет никто не может дать внятного ответа. С чего это вдруг однажды их выпустили на волю???
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