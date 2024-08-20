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«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
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