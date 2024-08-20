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≡ «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49904
«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
Отправлено: 20.08.24 - 14:09
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В аварии с перевернувшимся минивэном в Еманжелинске сильно пострадал 20-летний житель Казахстана Денис. Он недавно отслужил и ехал в челябинский аэропорт, чтобы отправиться к родственникам в другой регион. Очевидцы и пассажиры Toyota описали, что происходило в первые минуты после случившегося.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40402
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 14:09
#1
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Их везли как скот, а они водятелу ничего сказать не могли?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16620
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 14:47
#2
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Цитата:
111:
Их везли как скот, а они водятелу ничего сказать не могли?

Многие вонять же сразу начинают
Типа чё вы мне тут под руку говорите без вас разберусь...

Один раз ехал,тетка начала орать на водителя чтобы он не превышал скорость потомучто недавно на трассе альфард разбился
Водитель не выдержал и высадил тётку
Потом всю дорогу дёргался и матерился что такие темы лучше не поднимать в дороге...
Ещё и таксерам знакомым всем позвонил и сказал чтобы эту тётку не брали))
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
324
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 17:05
#3
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Очередной дурачок наломал дров, не нужно с кем попало вести никаких дел, вообще нельзя подходить к ним, тем более ездить
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
316
Re: «Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры...
Отправлено: 20.08.24 - 17:23
#4
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Таким водятлам даже на ишаках ездить нельзя доверять!
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