Отправлено: - 14:47

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Их везли как скот, а они водятелу ничего сказать не могли?

Цитата:Многие вонять же сразу начинаютТипа чё вы мне тут под руку говорите без вас разберусь...Один раз ехал,тетка начала орать на водителя чтобы он не превышал скорость потомучто недавно на трассе альфард разбилсяВодитель не выдержал и высадил тёткуПотом всю дорогу дёргался и матерился что такие темы лучше не поднимать в дороге...Ещё и таксерам знакомым всем позвонил и сказал чтобы эту тётку не брали))