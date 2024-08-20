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≡ "Требуем изменить ОСМС". Новая петиция появилась в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49904
"Требуем изменить ОСМС". Новая петиция появилась в Казахстане
Отправлено: 20.08.24 - 15:30
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В Казахстане запущена петиция, касающаяся системы обязательного социального медицинского страхования. Авторы предлагают ряд изменений, касающихся отчислений граждан. Среди них - отменить взнос отчислений из всех источников дохода, если их несколько.
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v
* vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
937
Re: "Требуем изменить ОСМС". Новая петиция появилась в...
Отправлено: 20.08.24 - 15:30
#1
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Жили же как то без этой ерунды, нет же - этим пиявкам надо еще откуда- нибудь деньги высасывать.
Типа солиларное участие - каждый платит за всех. Но когда сам (не дай боже) обратишься - "у вас нет отчислений, всего доброго"
Что это за дурь?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3491
Re: "Требуем изменить ОСМС". Новая петиция появилась в...
Отправлено: 20.08.24 - 16:31
#2
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Подотрутся наверху этой петицией, так же как и подтёрлись петициями о возврате часовых поясов и отмене утильсбора
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
316
"Требуем изменить ОСМС". Новая петиция появилась в Казахстане
Отправлено: 20.08.24 - 17:09
#3
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Не для этого Америка подбирала предателей Ельцына, Шушкевича, Кравчука, с помощью которых развалился СССР, чтобы что-то менять в здравоохранении РК! Ведь было сказано, лечить не будем, если нет страховых взносов! Затем начался ковид как было запланировано 13 марта 2020 года! Сначала лечили без протокола, смертности почти не было, но видимо снова поступило указание от хозяев ковида, что нужно лечить только по протоколу и смертность сразу же пошла! Суть страхования: один за всех и все за одного! Если у нас не лечат, а только поддерживают здоровье, то лучше применять метод страхования как на Западе, на который всегда ссылаются воровайки, где нувориши купили недвижимость и спрятали свои грязные доходы! Если обязательное страхование идет от каждого гражданина и не гражданина, то в ФОМСе должен обязательно быть открыт индивидуальный счет на каждого страхователя, где будут аккумулироваться индивидуальные накопления, аналогично как складывают пенсионные взносы! Поступление страховых сумм от страхователя и его расход с индивидуального счета страхователя нужно отражать в ЕГОВ и каждому страхователю будет видно, сколько он накопил за период своей работы! Установить предельный размер обязательного медицинского страхования, например 25 миллионов тенге, а деньги, поступающие сверху этой суммы автоматически переводятся гос-ву в виде налоговых поступлений, которыми погашаются налоговые обязательства страхователя(социальные, за имущество, ИПН, за авто). За пенсионеров, у которых пенсия не выше 120 тысяч тенге, а также за пенсионеров, старше 70 лет обязательные взносы в ФОМС будет вносить гос-во из бюджетных денег! За детей в возрасте от 0 до 16 лет будет вносить гос-во, а с 16 по 18 лет будут вносить сами 17-ти, 18-летние, родители, опекуны! За остальные категории гос-во в лице много думающего Парламента думаю решит, так как они за это получают хорошую зарплату за счет налогов налогоплательщиков! Думаю, что зарплату бюджетникам надо выдавать по КПД (коэффициент полезного действия), чтобы не тратить деньги на дармоеда, сложившего руки, ноги, голову на гос-во! Сейчас есть искусственный интеллект, который посчитает КПД каждого бюджетника! Пора и честь знать господа дармоеды!

[Исправлено: абике, 20.08.2024 - 18:18]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3491
"Требуем изменить ОСМС". Новая петиция появилась в Казахстане
Отправлено: 20.08.24 - 17:19
#4
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Цитата:
абике:
Не для этого Америка подбирала предателей Ельцына, Шушкевича, Кравчука, с помощью которых развалился СССР, чтобы что-то менять в здравоохранении РК!

итить.. ваты то сколько в голове у человека
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v
* vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
937
"Требуем изменить ОСМС". Новая петиция появилась в Казахстане
Отправлено: 20.08.24 - 17:23
#5
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