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После того, как в Рудном отметили День металлурга, а в Лисаковске прошел карнавал в честь Дня города, эстафету принял Костанай. В этот раз юбилейную. Отмечали праздник немного дольше, чем в прошлые годы - целых 6 дней.