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≡ Цветы для женщин, фонограмма и фейерверк - Чем запомнилось празднование 145-летие Костаная и чем отличалось от прошлогодних
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49904
Цветы для женщин, фонограмма и фейерверк - Чем запомнилось празднование 145-летие Костаная и чем отличалось от прошлогодних
Отправлено: 20.08.24 - 16:29
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После того, как в Рудном отметили День металлурга, а в Лисаковске прошел карнавал в честь Дня города, эстафету принял Костанай. В этот раз юбилейную. Отмечали праздник немного дольше, чем в прошлые годы - целых 6 дней.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3491
Re: Цветы для женщин, фонограмма и фейерверк - Чем запомнилось...
Отправлено: 20.08.24 - 16:29
#1
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В очередной раз хочется спросить, кто во время концерта сидит за звуковым пультом? Когда у нас научаться нормально работать со звуком на таких мероприятиях?
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