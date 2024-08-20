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≡ Два автомобиля перевернулись в кювет на рудненской трассе. Четыре человека в больнице
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49900
Два автомобиля перевернулись в кювет на рудненской трассе. Четыре человека в больнице
Отправлено: 20.08.24 - 12:18
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Еще одно ДТП произошло вчера, 19 августа, на трассе "Костанай-Рудный". На этот раз между поселком Кунай и садовым обществом "Элеваторщик". В полиции сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40385
Re: Два автомобиля перевернулись в кювет на рудненской трассе....
Отправлено: 20.08.24 - 12:18
#1
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На рудненской как обычно происходит, кто то зазевался на левой полосе, по правой просто кочкари одни, потом его "проучают" другие водятелы и пытаются резать.
Наверно в этот раз не проканало..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40385
Re: Два автомобиля перевернулись в кювет на рудненской трассе....
Отправлено: 20.08.24 - 12:30
#2
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Даже в Рудный после моста и знака Рудный заезжаешь, хотя до моста уже висит знак 80 сзади спешащие, если ты гонишь по левой, моргают, чтоб уступили.
Хотя вроде не имеют права, там уже городское движение, а не трасса, или нет?
Костанайцы просто обнаглевшие водятелы какие то..
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
934
Два автомобиля перевернулись в кювет на рудненской трассе. Четыре человека в больнице
Отправлено: 20.08.24 - 12:53
#3
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Цитата:
111:
Костанайцы просто обнаглевшие водятел

А есть подтверждение того, что это кОстанайцы? А если это были рудничане например?
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