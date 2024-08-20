Re: Два автомобиля перевернулись в кювет на рудненской трассе....

Отправлено: - 12:30

Даже в Рудный после моста и знака Рудный заезжаешь, хотя до моста уже висит знак 80 сзади спешащие, если ты гонишь по левой, моргают, чтоб уступили.

Хотя вроде не имеют права, там уже городское движение, а не трасса, или нет?

Костанайцы просто обнаглевшие водятелы какие то..