Отправлено: - 12:22

Nurmagambetov:



[Исправлено: simkst, 20.08.2024 - 13:23]

[Исправлено: simkst, 20.08.2024 - 13:25]

Цитата:Мы, граждане Республики Казахстан, просим Министерство здравоохранение РК внести на рассмотрение в Парламент РК изменения и дополнения в правовые акты РК, касающиеся обязательного социального медицинского страхования, где рассмотреть следующие вопросы:1) Применить к плательщикам исчисление (удержание) и перечисление взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию только из одного источника доходов.Обоснование: если пункт 3) данной петиции не будет принят, считаем одного источника дохода будет достаточным для покрытия медицинского страхования граждан, поскольку многие граждане не получают медицинские услуги в рамках системы ОСМС, а взносы, как мы знаем, сгорают, то есть, если гражданин не получил медицинскую услугу условно в определенный месяц, взнос ОСМС не возвращается и не накапливается. А поскольку они не накапливаются и не возвращаются, считаем не должно быть двойных или множественных применений для исчислений и перечислений.2) Отменить индивидуальным предпринимателям обязательство по исчислению и перечислению взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию, если на соответствующий календарный месяц у них не было дохода.Обоснование: если у индивидуального предпринимателя не было дохода на соответствующий календарный месяц, ему соответственно не с чего производить исчисление и перечисление взносов по ОСМС.3) Рассмотреть возможность накопления гражданами взносов по ОСМС или хотя бы ее части, с возможностью передачи их близким родственникам.Обоснование: поскольку система ОСМС не покрывает все медицинские услуги, данные накопления по взносам позволят гражданам РК самостоятельно решать на какие медицинские услуги их тратить, в том числе передавать их нуждающимся в лечении близким родственникам.Учитывая общественное недовольство системой ОСМС и выявленные государственным аудитом миллиардные нарушения, считаем, что данная система требует кардинальных изменений в части улучшения жизнедеятельности граждан РК путем рассмотрения в том числе вышеуказанных вопросов.