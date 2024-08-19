Re: Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за...

Отправлено: - 20:40

Кучеры этих авто отметились своей прытью и как результат травмы! Страховую сумму надо отменить, поскольку она расхолаживает кучера авто и настраивает его на преступную самонадеянность, а именно не соблюдать скоростной режим! Предлагаю провести изменения в ЗРК об обязательном страховании ГПО кучера, а именно: ущерб за имущественный вред должен будет возмещать лицо виновное в совершении ДТП, а не страховая компания! Вот тогда шумахеры начнут понимать, что не надо гнать лошадей, поскольку если он совершит ДТП, то будет платить со своего кармана, вместо страховой компании!