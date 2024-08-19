Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за ДТП на рудненской трассе
Отправлено: 19.08.24 - 20:28
Согласно предварительным данным, оглашенным полицией, 22-летний водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем HAVAL. Читать новость
Кучеры этих авто отметились своей прытью и как результат травмы! Страховую сумму надо отменить, поскольку она расхолаживает кучера авто и настраивает его на преступную самонадеянность, а именно не соблюдать скоростной режим! Предлагаю провести изменения в ЗРК об обязательном страховании ГПО кучера, а именно: ущерб за имущественный вред должен будет возмещать лицо виновное в совершении ДТП, а не страховая компания! Вот тогда шумахеры начнут понимать, что не надо гнать лошадей, поскольку если он совершит ДТП, то будет платить со своего кармана, вместо страховой компании!
Качественный и недорогой авто за свою цену, очень стойкий. Тут мы видим, что вылетев на встречку и удары в боковую, никто не погиб, хотя встречка это гораздо больше 150ти км, тут наверно все 200 в общем. Понты тут ни причем.
Ну если они богаты, то да, лучше мерса еще не было машины, помню как на рудненской трассе на МЛке торчок, ехавший по встречке 160, газель уничтожил, вырвав ей мост и убив пацана, перевернулся раз 5 или более, и ничего, только ноги немного поломало. Впоследствии вроде умер или пахан задушил, непонятно, но мерс есть мерс..
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